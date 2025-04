Domenica 27 aprile, Rai 1 e Canale 5 propongono nuove puntate di Linea Verde e Melaverde. Se il primo parte alle 12:20 circa, il secondo prende il via alle 11:50.

Linea Verde Melaverde 27 aprile, su Rai 1 protagonista l’Alto Adige

Linea Verde è guidato, come sempre, da Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi. I tre si recano in Alto Adige, dove firmano un racconto che svela a 360 gradi storia, tradizione, artigianalità, innovazione, abbinamenti ed evoluzione gastronomica di uno dei prodotti più noti del territorio, ovvero lo speck. Un affettato, questo, che nasce dall’incrocio fra due culture, quella nordica dell’affumicatura e quella mediterranea della stagionatura all’aria.

Il viaggio conduce i presentatori in Val Venosta, a Glorenza, dove lo chef Thomas Ortler realizza alcuni piatti a base di speck nei quali la tradizione sposa la modernità. Peppone, inoltre, incontra Evelina Flachi, esperta in nutrizione, che analizza le tante proprietà positive del salume.

Livio Beshir a Bolzano

Livio Beshir, nel corso di Linea Verde del 27 aprile, è nel Museo Archeologico di Bolzano, dove approfondisce la storia della mummia di Otzi. Gli studiosi hanno appurato che già nella sua epoca, oltre 5300 anni fa, gli esseri umani consumavano carne essiccata.

I conduttori hanno la possibilità di gustare i prelibati asparagi bianchi e un bicchiere di Lagrein, vino frutto di un vitigno autoctono dell’Alto Adige che si coltiva ancora da secoli tra le mura antiche di una meravigliosa cantina/convento dentro Bolzano.

Infine, Margherita Granbassi effettua due escursioni sui versanti della Valle di Lasa, in Val Venosta.

Linea Verde Melaverde 27 aprile, su Canale 5 protagonista l’Appennino piacentino

I conduttori di Melaverde, invece, sono Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, che per girare la puntata odierna hanno raggiunto l’Appennino piacentino.

I padroni di casa visitano, in primis, una diga unica, che da oltre un secolo rende fertile una parte di quel territorio conosciuto per produrre prodotti gastronomici di grande eccellenza. Sono incontrati dei lavoratori che hanno dato il via ad alcuni allevamenti molto particolari, come quelli dei mini cavalli e degli alpaca.

Un focus è proposto sulle idee, decisamente molto innovative, che si sono sviluppate nell’area. Fra tutte, quella di coltivare delle patate e girare in lungo e in largo la valle per vendere delle chips di montagna. Infine, Venuto ed Hidding raccontano la storia di alcuni coltivatori di una storica cantina, che hanno deciso di unire il proprio sforzo per dar vita ad alcuni, grandi vini locali.