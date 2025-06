Lunedì 9 giugno prosegue, contro la Moldavia, il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Il fischio di inizio è previsto alle ore 20:45.

Italia-Moldavia Qualificazioni Mondiali 2026, per gli Azzurri cammino già in salita

La partita contro la Moldavia arriva, per l’Italia, in un momento molto complicato. Gli Azzurri hanno iniziato il percorso nelle Qualificazioni ai Mondali del 2026 lo scorso venerdì, quando hanno affrontato la Norvegia. In quel di Oslo, la Nazionale ha perso malamente, con il risultato di tre a zero. Una vera e propria debacle, che rischia di compromettere tutto il resto della competizione.

Obiettivo imprescindibile dell’Italia è tornare a giocare i Campionati del Mondo dopo due assenze consecutive. L’ultima partita italiana in una coppa iridata risale addirittura al 2014. Necessario, quindi, invertire subito la rotta e, per questo, la FIGC ha optato per esonerare l’attuale Commissario Tecnico Luciano Spalletti, che in occasione del match contro la Moldavia siederà per l’ultima volta in panchina.

Il match in diretta su Rai 1

L’Italia, contro la Moldavia, è costretta a vincere. Gli avversari, almeno sulla carta, sembrano essere nettamente inferiori rispetto agli Azzurri. Nella classifica, infatti, gli ospiti sono ultimi in classifica, avendo perso entrambe le sfide disputate fino ad ora contro la Norvegia e l’Estonia.

La partita Italia-Moldavia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, si svolge presso il Mapei Stadium, posto a Reggio Emilia. La visione in diretta è garantita, in chiaro, da Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato, infatti, manderà in onda tutti gli appuntamenti della Nazionale in esclusiva. Cambia, dunque, la programmazione tv odierna di Rai 1. In particolare, sono cancellate le puntate quotidiane del talk Cinque minuti con Bruno Vespa e del game show Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono la sfida sono curati da Alessandro Antinelli. La telecronaca, invece, è affidata alla consueta coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani.

Italia-Moldavia Qualificazioni Mondiali 2026, la differita su Sky

Anche Sky, seppur solamente in differita, ha la possibilità di proporre, ai propri abbonati, la partita con protagoniste l’Italia e la Moldavia. La rete di riferimento, in questo caso, è Sky Sport Calcio, fruibile sul canale 202 di Sky, dove il fischio di inizio è previsto da mezzanotte. Qualche ora più tardi, dalle o2:00 di notte circa, la partita è trasmessa anche su Sky Sport Uno (canale 201). Sulla piattaforma satellitare, i commentatori sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi.