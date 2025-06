Lunedì 9 giugno debutta la versione ambientata in Toscana di Casa a prima vista. Il format, oramai divenuto un cult, è trasmesso, come sempre, dalle ore 20:30 circa su Real Time, fruibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Casa a prima vista Toscana, chi sono i nuovi agenti

Al centro di Casa a prima vista ambientato in Toscana vi sono tre, nuovi agenti immobiliari. Dopo la partecipazione di Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco, protagonisti storici dello show ed oramai divenuti volti popolari della televisione italiana, sbarcano nel programma Moira Quartieri, Nico Tedeschi e Matteo Nencioni.

La prima ha alle spalle una lunga carriera nel settore, nel quale ha iniziato ad operare oramai trent’anni fa, e si contraddistingue per un carattere diretto e solare. Il secondo è un figlio d’arte, lavorando nell’agenzia di famiglia, ed è ironico, eclettico e versatile. Non si fa intimorire dalle critiche ed è sempre pronto a ribattere ad ogni appunto che gli viene mosso. Il terzo, infine, in passato era un dj, una professione che poi ha abbandonato per seguire la sua passione sin da piccolo, ovvero le case.

Previsti dieci appuntamenti inediti

La società che cura la realizzazione di Casa a prima vista, anche nella versione della Toscana, è la Blu Yazmine. In totale, sono previste dieci puntate nella regione che ha dato i natali a geni italiani come Leonardo Da Vinci e Dante Alighieri.

Ogni appuntamento ha una durata di circa un’ora. Real Time, come al solito, propone il programma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Dopo la messa in onda televisiva, la puntata è fruibile immediatamente in streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Sono quattro le località visitate dagli agenti di Casa a prima vista in Toscana. In primis è proposto un focus sul capoluogo regionale, ovvero Firenze. In seguito, ci si sposta a Livorno e a Lucca. Infine, Moira, Nico e Matteo si spostano alla volta della Versilia.

Casa a prima vista Toscana, non cambia il meccanismo di funzionamento

Non cambia, anche in Toscana, il meccanismo di funzionamento del format. Due aspiranti acquirenti, in ogni appuntamento, chiedono aiuto agli agenti immobiliari per ritrovare la casa dei sogni. Dopo aver spiegato le varie richieste ed esigenze, i concorrenti visitano le tre case proposte dagli agenti. Al termine di tutte le visite, analizzano i pro e i contro delle varie offerte, oltre che il prezzo. Al termine, individuano la loro Casa a prima vista, assegnando la vittoria dell’appuntamento all’agente che ha trovato l’abitazione in questione.