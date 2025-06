Sabato 14 giugno prende ufficialmente il via, con la fase a gironi, il Mondiale per Club 2025. La competizione, nel nostro paese, è trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Mediaset.

Mondiale per Club 2025 fase a gironi, i gruppi di Inter e Juventus

Il Mondiale per Club 2025 si svolge, come è noto, negli Stati Uniti. Organizzato dalla Fifa, al torneo partecipano le migliori squadre del pianeta. Le rappresentati dell’Italia sono l’Inter di Christian Chivu e la Juventus di Igor Tudor.

I nerazzurri, desiderosi di vendetta dopo il secondo posto in campionato e la sconfitta nella finale di Champions League, sono inseriti nel girone E con il Monterrey, il River Plate e l’Urawa Reds. I bianconeri, invece, sono nel raggruppamento G, dove devono affrontare Al-Ain, il Manchester City e il Wydad AC.

Il debutto dell’Inter è previsto per il 17 giugno, poi riscende in campo il 21 ed il 25 giugno. Le sfide della Juventus sono in calendario il 18, il 22 e il 26 giugno.

L’offerta DAZN

In Italia, tutte le partite del Mondiale per Club 2025, comprese quelle della fase a girone, sono proposte da DAZN. La piattaforma OTT, per l’occasione, propone i match in diretta e gratuitamente a tutti gli interessati. A raccontare i vari appuntamenti vi sono le consuete voci di DAZN.

In vista del Mondiale per Club 2025, inoltre, arrivano dei nuovi contenuti esclusivi. Il primo è Club World Cup Show, guidato da Diletta Leotta. Il secondo è Gollywood Uno show mondiale, morning show condotto da Marco Russo.

Mondiale per Club 2025 fase a gironi, l’offerta Mediaset

Il migliore match della giornata della fase a gironi del Mondiale per Club è proposto anche sulle reti Mediaset. Questo l’elenco delle partite in onda su Italia 1:

14 giugno: Inter Miami-Al Ahly alle 02:00, Callegari e Tiribocchi;

alle 02:00, Callegari e Tiribocchi; 15 giugno: PSG-Atletico Madrid dalle 21:00, Trevisani e Paganin;

dalle 21:00, Trevisani e Paganin; 16 giugno: Chelsea-Los Angeles FC dalle 21:00, Callegari e Cravero;

dalle 21:00, Callegari e Cravero; 17 giugno: Fluminense-Borussia Dortmund alle 18:00, Callegari e Tiribocchi;

alle 18:00, Callegari e Tiribocchi; 18 giugno: Monterrey-Inter in differita alle 21:00, Trevisani e Callegari;

in differita alle 21:00, Trevisani e Callegari; 19 giugno: Inter Miami-Porto dalle 21:00, Trevisani e Paganin;

dalle 21:00, Trevisani e Paganin; 20 giugno: Flamengo-Chelsea dalle 21:00, Trevisani e Tiribocchi;

dalle 21:00, Trevisani e Tiribocchi; 22 giugno: Juventus-Wydad Casablanca alle 18:00, Trevisani e Cravero;

alle 18:00, Trevisani e Cravero; 23 giugno: Atletico Madrid-Botafogo alle 21:00, Callegari e Cravero;

alle 21:00, Callegari e Cravero; 24 giugno: Benfica-Bayern Monaco alle 21:00, Callegari e Cravero;

alle 21:00, Callegari e Cravero; 26 giugno: Inter-River Plate dalle 03:00, Callegari e Tiribocchi.

Questo, invece, il calendario delle partite proposte su Canale 5.

21 giugno: Inter-Urawa Red Diamonds dalle 18:00, Trevisani e Cravero;

dalle 18:00, Trevisani e Cravero; 26 giugno: Juventus-Manchester City dalle 21:00, Trevisani e Paganin.

Per l’occasione, Mediaset apporta varie modifiche di programmazione. Su Italia 1, tutti i giorni dalle 14:00, c’è Mondiale per club show. Il TG di Sport Mediaset, oltre alla consueta edizione delle 13:00, è in onda alle 17:55 con TG Sport Mediaset Sera e in seconda serata con TG Sport Mediaset Notte. Infine, i pre e post partita sono occupati da Mondiale per Club Live, guidati da Monica Bertini e Benedetta Radaelli.