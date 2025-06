Stasera in tv domenica 15 giugno 2025. Su Rai2, una nuova miniserie: La casa dei misteri, con Marie Dompnier. Su Rete 4, l’attualità con il talk di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 15 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Màkari 3, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili. Titolo dell’episodio di stasera, “Tutti i libri del mondo”. Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) cercano le prove per scagionare Marilù, accusata dell’omicidio di Nino Ardente, un vecchio amore al quale era rimasta molto legata. L’uomo, che si guadagnava da vivere vendendo libri usati, era stato in passato un editore di successo.

Su Rai2, alle 21.00, la prima parte della nuova miniserie La casa dei misteri, con Marie Dompnier, Yannick Choirat. La tranquillità di Isabelle (Marie Dompnier) e Richard Deloye (Yannick Choirat), coppia francese che vive in una grande casa nel bosco, viene turbata da uno sconosciuto incappucciato che li sequestra. I motivi del suo gesto si rivelano a poco a poco. Domani, la seconda e ultima parte

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Report. Un’altra domenica sera con le inchieste presentate da Sigfrido Ranucci. Il popolare giornalista, che lavora in Rai dal 1990, è stato anche inviato durante la guerra dei Balcani e in Medio Oriente, dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e l’utilizzo di armi non convenzionali.

Su Rai4, alle 21.20, la fiction The Bad Guy “Il magistrato buono” con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi. Il magistrato Nino Scotellaro è sulle tracce di Mariano Suro, boss di Cosa Nostra a cui dà la caccia da anni. Questa volta è davvero ad un passo dal prenderlo, ma… A seguire il 2° episodio “Talpe”.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Anche quest’anno tra tutti i talk di prima serata proposti da Rete 4 quello di Giuseppe Brindisi sarà l’unico ad andare in onda per tutta l’estate. Fino al 22 giugno lo vedremo di domenica; in seguito, a partire dal 25, dovrebbe spostarsi al mercoledì, dove dovrebbe rimanere fino a settembre.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La notte nel cuore, con Ece Uslu. Mentre la famiglia Sansalan è immersa nei preparativi per la cerimonia dell’hennè, tensioni e segreti non risolti sono pronti ad esplodere. Harika organizza una festa con una sorpresa che umilia pubblicamente Sevilay. Nel frattempo, Nuh e Melek premono su Sumru (Ece Uslu) affinché riveli la verità.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Club World Cup 25: PSG-Atletico Madrid. Al Rose Bowl Stadium di Pasadena il Paris Saint-Germain, fresco vincitore della Champions League e allenato da Luis Enrique, incontra l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Si tratta di una delle partite della prima giornata per la fase a gironi di questa edizione di esordio del Mondiale per Club.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: GP del Canada di F1. In differita e in chiaro dal circuito Gilles Villeneuve di Montreal il GP del Canada, 10° tappa del Mondiale. Si corre sulla distanza di 70 giri sul circuito intitolato al campione canadese della Ferrari che lì ottenne la sua prima vittoria in Formula 1 nel 1978.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Il “voto di italianità” è uno dei giudizi che Francesco Panella attribuisce ai ristoranti italiani scovati in tutto il mondo. Questa settimana rivediamo la puntata in cui si trovava a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana.

I film di questa sera domenica 15 giugno 2025

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 2004, di Peter Segal, 50 volte il primo bacio, con Drew Barrymore, Adam Sandler. Henry ama Lucy ed è ricambiato. Purtroppo la ragazza ha un difetto: ogni notte perde completamente la memoria. Lui così è costretto a ricominciare da capo ogni volta.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Jan de Bont, Twister, con Bill Paxton, Helen Hunt, Philip S. Hoffman. Joe e l’ex marito Bill, meteorologi, danno la caccia ad uno sciame di tornado che minaccia l’Oklahoma. Vogliono studiarne la struttura interna con una macchina di loro invenzione.

Su Iris, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Benedict Andrews, Seberg – Nel mirino, con Kristen Stewart. La vera storia dell’attrice francese Jean Seberg. A causa della sua relazione con l’attivista Jalal, entra nel mirino dell’FBI, venendo pedinata costantemente dall’agente Jack Salomon.

Stasera in tv domenica 15 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2024, di David Ayer, The Beekeeper, con Jason Statham, Josh Hutcherson. La spietata vendetta di Adam Clay si trasforma in una minaccia nazionale quando emerge che un tempo l’uomo era membro di un’organizzazione segreta chiamata i “Beekpers”.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musicale del 1978, di Randal Klesser, Grease – Brillantina, con Olivia Newton-John, John Travolta. Danny ama Sandy, ma finge indifferenza davanti agli amici e per non perdere la sua fama di rubacuori. Le cose cambiano quando Sandy decide di dare una svolta alla sua vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2024, di Mike Mitchell, Kung Fu Panda 4. Una potente mutaforma mette gli occhi sul Bastone della saggezza di Po. Quest’ultimo, facendo squadra con una volpe corsara dotata di una grande prontezza di spirito, deve cercare di fermarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Neill Blomkamp, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, con Archie Madekwe. Jann, player game di “Gran Turismo”, usa le abilità apprese alla console in varie competizioni automobilistiche per diventare un pilota professionista.