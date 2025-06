Domenica 22 giugno si svolge la partita Germania-Italia degli Europei di calcio Under 21. Il match è valevole per i quarti di finale della competizione.

Germania-Italia Europei di calcio Under 21, il match alla fine su Rai 2

Germania-Italia, valevole per gli Europei di calcio Under 21, ha avuto, alla vigilia, numerosi cambi di programmazione. La partita, con fischio di inizio previsto per le 21:00, inizialmente era prevista su Rai 2.

In seguito, negli scorsi giorni, la TV di Stato ha deciso di modificare i propri palinsesti, spostando il match su Rai 1. Una scelta, questa, più che giustificata dagli ascolti che hanno ottenuto le altre sfide sulla seconda rete. Il faccia a faccia con la Spagna del 17 giugno scorso, infatti, ha sfiorato i 2 milioni di telespettatori, con l’11,2% di share.

Poche ore fa, tuttavia, la Rai ha di nuovo modificato la programmazione, spostando l’incontro su Rai 2. Sull’ammiraglia, infatti, sarà proposto uno speciale del TG1 dedicato alle tensioni in Medio Oriente.

Gli Azzurrini a caccia di una semifinale che manca da otto anni

L’Italia di Carmine Nunziata scende in campo, contro la Germania, per riuscire a qualificarsi ad una semifinale che manca da ben otto anni. L’ultima volta che gli Azzurrini sono riusciti ad accedere a tale fase del torneo, infatti, era nel 2017.

La Germania ha ottenuto la qualificazione ai quarti dopo aver chiuso al primo posto il girone A, riuscendo a segnare ben nove gol in tre match. Il pericolo principale, per la nostra difesa, è Nick Woltemade, capocannoniere del torneo con quattro gol in due partite giocate.

L’Italia, dal canto suo, affronta la corrazzata tedesca dopo aver chiuso il raggruppamento B al secondo posto, dietro solo alla Spagna, che è riuscita ad ottenere il primato nel girone solamente grazie alla differenza reti.

Germania-Italia Europei di calcio Under 21, la programmazione tv

La partita Germania-Italia, valevole per gli Europei Under 21, è proposta, dunque, su Rai 2. La rete si collega con lo stadio posto nella cittadina Dunajská Streda dalle ore 20:45 circa, quando si svolge un breve spazio pre-partita. La sfida ad eliminazione diretta è raccontata da Luca De Capitani e da Antonio Di Gennaro.

A bordocampo, con il compito di raccontare tutto ciò che avviene nelle due panchine, c’è Alessandra D’Angiò, chiamata anche ad effettuare le interviste ai protagonisti subito dopo la fine del triplice fischio. Il pitch presentation è a cura di Francesca Spaziani Testa. Il confronto è fruibile anche in streaming tramite l’applicazione Rai Play.