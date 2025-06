Stasera in tv, lunedì 23 giugno 2025, la televisione offre un’ampia scelta di programmi. In particolare, su Rai3, l’attualità prende il centro della scena con il programma di Manuela Moreno, Filorosso. In alternativa, su Canale 5, gli spettatori potranno vedere il film Yara, con Isabella Ragonese.

Stasera in tv 23 canali Rai: la serata del 23 giugno 2025

Su Rai1, alle 21.30, torna con una nuova edizione il programma Noos. Ogni puntata dell’edizione al via oggi propone un argomento di copertina, proprio come un vero e proprio rotocalco, con approfondimenti affidati a ospiti sempre nuovi. A tal proposito, Alberto Angela tratterà, come sempre, temi vari come l’ambiente, lo spazio, l’alimentazione, l’amore, gli animali domestici e molti altri.

Su Rai2, alle 21.20, inizia la nuova stagione del telefilm Elsbeth, con Carrie Preston. Vedremo due episodi distinti. Il primo si intitola “Abbonato all’omicidio”: un broker finanziario viene pugnalato a morte dopo una serata a teatro. Dunque, Elsbeth (Carrie Preston) sospetta che un fanatico dell’opera lirica, infastidito da un cellulare che squillava, sia il responsabile. A seguire, il secondo episodio, “Roba sbagliata”: un miliardario muore in un bizzarro incidente durante una simulazione di addestramento spaziale, ed Elsbeth sospetta di Neal, un collega del magnate aspirante astronauta.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità è protagonista con Filorosso. In sintesi, Manuela Moreno riassume così i contenuti del programma da lei lanciato nel 2023: “Seguiamo il filo rosso che unisce la politica all’economia, e non manca la cronaca. Ma è comunque estate e abbiamo bisogno di informarci ma anche di sorridere”. L’anno scorso, invece, lo ha condotto Federico Ruffo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove: Cosa c’è in onda

Su Rete 4, alle 21.20, il programma di attualità Quarta Repubblica va in onda. Il talk di Nicola Porro mette sempre al centro la politica e l’economia, senza tralasciare la cronaca, che, peraltro, nelle ultime settimane ha guadagnato spazio con le indagini sul delitto di Garlasco, riaperte 10 anni dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi.

Su Italia 1, alle 21.00, appuntamento con Calcio Club World Cup 25: Atletico Madrid-Botafogo. Difatti, oggi comincia il terzo e ultimo turno della fase a gironi, che si concluderà venerdì 27 giugno. La partita scelta da Mediaset vede scontrarsi l’Atletico Madrid e il Botafogo, squadra brasiliana. In contemporanea, Seattle Sounders-PSG andrà in onda solo in streaming a pagamento sulla piattaforma Dazn.

Su La7, alle 21.15, l’attualità è esplorata con 100 minuti – Speciale. La serie di film d’inchiesta di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, premiata dal pubblico con ottimi ascolti, si è conclusa la scorsa settimana con “Milano siamo noi”. Di conseguenza, stasera vedremo i momenti più interessanti delle sette puntate.

Su Tv8, alle 21.30, divertimento assicurato con il comedy show In & Out – Niente di serio. Si riderà dal primo all’ultimo minuto con questo show che riunisce per la prima volta nove tra i più apprezzati comici italiani, tra cui monologhisti come Edoardo Ferrario che riempiono locali e teatri. L’ospite della serata è Claudia Pandolfi.

Su Nove, alle 21.30, l’ultimo appuntamento con il game show Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini e gli affiatatissimi esperti del programma di aste – Alessandra Rosa alle stime, Roberta Tagliavini, Giano del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci – chiudono la stagione.

I film di questa sera lunedì 23 giugno 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film d’animazione del 2021, di Jonas Poher Rasmussen, Flee. Amin, un docente universitario gay di origini afgane, vive in Danimarca nascondendo il suo passato di rifugiato. Tuttavia, prima delle nozze con il suo compagno, decide di affrontare il passato raccontando la sua storia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1964, di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood. Nella città di San Miguel, due famiglie, i Rojo e i Baxter, si contendono il potere in una perenne lotta. L’arrivo di Joe, un pistolero solitario, sconvolge gli equilibri.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Marco Tullio Giordana, Yara, con Isabella Ragonese. Il 26 febbraio 2011 a Chignolo D’Isola (Bergamo) ritrovano il corpo senza vita della 13enne Yara Gambirasio, scomparsa tre mesi prima all’uscita da una palestra di Brembate di Sopra. Conseguentemente, la pm Letizia Ruggeri (Isabella Ragonese) attua innovative strategie investigative per arrivare al colpevole.

Su 20 Mediaset, alle 21.15, il film thriller del 2012, di Oliver Stone, Le belve, con Blake Lively e Taylor Kitsch. Ben e Chon coltivano la migliore marijuana della California del Sud e condividono l’amore per la bella Ophelia. Un cartello di trafficanti messicani, però, vuole costringerli a fare affari con loro, e… questo crea non pochi problemi.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film di fantascienza del 1979, di George Miller, Interceptor – Mad Max, con Mel Gibson e Steve Bisley. In un futuro dominato dalla violenza, il poliziotto “Mad” Max Rockatansky dà una caccia spietata alla banda di motociclisti responsabile della morte della moglie. Di fatto, una vendetta personale si profila all’orizzonte.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Darnell Martin, Mai lontano da qui, con Mackenzie Foy. Dopo aver perso il padre, la dodicenne Lou e il fratellino vanno a vivere nella fattoria della bisnonna in Virginia, finché la mamma non si sarà ripresa. Ciononostante, sulla proprietà incombe una minaccia costante.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1968, di Tonino Cervi, Oggi a me… Domani a te, con Montgomery Ford e Bud Spencer. L’indiano Bill Kiova recluta alcuni pistoleri per dare la caccia al bandito Elfego. Questo criminale, infatti, gli ha ucciso la compagna e lo ha fatto arrestare ingiustamente.

Stasera in tv lunedì 23 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2025, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi 2 – Pantera, con Gerard Butler. Messo in aspettativa dal dipartimento di Los Angeles e ormai ossessionato dalla figura del suo eterno rivale Donnie, Big Nick decide di seguirne le tracce fino in Europa. In altre parole, la caccia continua oltreoceano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2000, di Lasse Hallstrom, Chocolat, con Johnny Depp e Juliette Binoche. Siamo negli Anni ’50. Vianne, una ragazza madre, apre una cioccolateria in un villaggio francese in piena quaresima. Il suo comportamento disinibito, tuttavia, sconvolge i benpensanti del paese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Paola Randi, La Befana vien di notte 2 – Le origini, con Zoe Massenti e Monica Bellucci. XVIII secolo. La piccola Paola si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis. Per fortuna, l’aiuto di Dolores, una strega buona, salva Paola da un rogo già acceso.

Su Sky Cinema Action, alle 19.55, il film d’azione del 2001, di Rob Cohen, Fast and Furious, con Vin Diesel, Paul Walker e Jordana Brewster. Dominic Toretto è a capo di una gang che prende di mira i camionisti. L’agente Brian O’Conner viene incaricato di infiltrarsi nella banda per sgominarla. Ma presto, la missione si complica.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2002, di Phil Alden Robinson, Al vertice della tensione, con Ben Affleck. Jack, geniale analista della CIA, cerca di sventare un attacco terroristico. Un gruppo neonazista, infatti, è pronto a far esplodere un ordigno nucleare in uno stadio, creando una situazione di estrema pericolosità.