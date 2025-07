A poco più di un mese di distanza, su Rai 2 torna grande protagonista il ciclismo. Dopo il successo del Giro d’Italia, infatti, sabato 5 luglio prende il via il Tour de France 2025.

Tour de France 2025, tutte le 21 tappe in terra francese

Il Tour de France 2025 è composto, come sempre, da ventuno tappe. In calendario anche due riposi, previsti nelle giornate di lunedì 15 e lunedì 22 luglio.

Tutte le 21 tappe in programma sono ambientate interamente in terra francese. A differenza di quanto accaduto, per esempio, con l’ultima edizione del Giro d’Italia, dunque, non è previsto nessun passaggio in uno stato estero.

Decisamente molto tosto il percorso ideato dagli organizzatori. In totale, durante le tre settimane di corsa, i ciclisti affrontano un dislivello totale di oltre 51 mila metri e ben cinque tappe si concludono in salita. Il Col de la Loze, con i suoi 2300 metri sopra il livello del mare, è il punto più alto toccato dai protagonisti, che per la prima volta sono chiamati a scalarlo dal versante orientale.

Si prospetta una sfida a tre per la vittoria finale

Almeno alla vigilia, i discorsi per la vittoria finale del Tour de France 2025 sembrano interessare tre ciclisti. Stiamo parlando di Tadej Pogacar, Remko Evenepoel e Jonas Vingegaard. A loro si unisce anche Primoz Roglic, probabilmente desideroso di riscatto dopo lo sfortunato ritiro al Giro d’Italia.

Per quanto riguarda i nostri portacolori, sono solo undici gli italiani ai nastri di partenza della corsa. Quello che ha più possibilità di far bene è Filippo Ganna, alla ricerca della vittoria nelle cronometro, previste in occasione della quinta e della tredicesima tappa.

Tour de France 2025, la programmazione tv

Il Tour de France 2025 è visibile, in chiaro, sulla Rai. In particolare, il punto di riferimento è Rai 2, che propone tutte le tappe, in diretta, a partire dalle ore 14:00. La telecronaca è curata dalla coppia composta da Stefano Rizzato e da Francesco Pancani. Subito dopo l’arrivo al traguardo, sempre sulla seconda rete parte Tour Replay, studio di approfondimento nel quale è analizzato, con ospiti ed esperti, tutto ciò che è accaduto nella tappa appena conclusa.

Alle 20:00, su Rai Sport, c’è Tour di Sera, seguito, alle 23:50, da Tour di Notte, durante i quali è possibile rivedere i momenti salienti della corsa. Le tappe, oltre che in televisione, sono visibili anche in streaming tramite Rai Play.

A pagamento, il Tour de France è trasmesso in maniera integrale da Eurosport, visibile su DAZN, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision.