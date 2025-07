Bari è la città protagonista della puntata di sabato 5 luglio di Linea Blu Porti d’Italia. La trasmissione prende il via alle ore 14:00 circa, rigorosamente su Rai 1.

Linea Blu Porti d’Italia Bari, un luogo punto di collegamento con l’estero

Al timone di Linea Blu Porti d’Italia torna la coppia composta da Donatella Bianchi e da Fabio Gallo. L’appuntamento, fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play, è realizzato con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale.

Al centro della puntata, come detto, c’è Bari, un territorio che fa da ponte sull’Adriatico e che dialoga con i Balcani, soprattutto con Albania, Croazia e Grecia. Paesi, questi, ai quali è collegato da numerose rotte marittime. Negli anni, Bari è stato punto di arrivo per molte persone, che si spostavano dai loro luoghi di origine per ricercare una vita migliore.

È il caso, ad esempio, dei 20 mila albanesi a bordo della Vlora, imbarcazione che ha attraccato nel porto di Bari nel 1991. Per ricordare quel periodo i conduttori intervistano il regista Alessandro Piva, tra i primi a documentare l’arrivo al porto del mercantile e le giornate che seguirono.

I lavoratori del porto

In seguito, Gallo e Bianchi, durante Linea Blu Porti d’Italia, si recano nelle banchine per conoscere coloro che, tutti i giorni, lavorano al porto di Bari. Ci sono, così, i gruisti che movimentano i carichi di grano, ma anche gli ormeggiatori che assistono le imbarcazioni in arrivo e in partenza. Spazio anche al cane Rex, mascotte del porto che presta il suo aiuto nelle operazioni di attracco.

Il porto di Bari, inoltre, è anche sede della stazione satellitare Cospas-Sarsat, un centro di eccellenza per le operazioni di ricerca e soccorso, che riceve le richieste d’emergenza in territorio italiano e invia il suo segnale alle capitanerie di competenza.

Linea Blu Porti d’Italia Bari, ospite la scrittrice Gabriella Genisi

Durante Linea Blu Porti d’Italia sono ricordati i tempi antichi, quando la città era al centro dei traffici commerciali di epoca greca e romana. Inoltre, nel Medioevo, era il fulcro della vita religiosa, soprattutto dal 1087, quando sono state traslate le reliquie di San Nicola.

Infine, per parlare della cultura e dei simboli contemporanei di Bari, i presentatori dialogano con la scrittrice Gabriella Genisi. Dalla penna di quest’ultima è nata il personaggio di Lolita Lobosco, che nella trasposizione televisiva è interpretata dall’attrice Luisa Ranieri.