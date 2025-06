L’ultima tappa del Giro d’Italia e il basket sono fra gli sport protagonisti in tv nella giornata di domenica 1° giugno. Come spesso avviene, molti degli eventi sono proposti, in diretta, sulle reti Rai.

Sport in tv domenica 1° giugno, il Giro d’Italia e il saluto del Papa

Domenica 1° giugno, dalle ore 17:00, è in programma l’ultima tappa del Giro d’Italia. La corsa rosa, iniziata in Albania oramai tre settimane fa, giunge al termine con la Roma-Roma, passerella conclusiva che attraversa alcuni dei luoghi iconici della capitale. Per alcuni km, i ciclisti entreranno anche nello Stato del Vaticano, dove ad attenderli, per un saluto, è previsto anche Papa Leone XIV.

Fra sanpietrini e monumenti, il traguardo è posto nei Fori Imperiali. Se per gli uomini di classifica si tratta, sostanzialmente, solamente di una sfilata, per i velocisti è l’ultima possibilità di ottenere una vittoria.

L’ultima tappa del Giro d’Italia 2025 è proposta, in diretta, su Rai 2. Il commento è realizzato da Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Fabio Genovesi con le sue pillole di conoscenza del territorio italiano. I due cronisti in moto sono, come sempre, Giada Borgato e Stefano Rizzato.

Il basket su DMax e Rai Sport

Ampio spazio, sempre domenica 1° giugno, lo ha il basket italiano. In primis su Rai Sport, rete tematica dedicata al mondo dello sport e fruibile sul canale 58 del digitale terrestre.

Alle ore 19:50 circa inizia il collegamento con i playoff valevoli per la Serie A2 Old Wild West. A tal proposito, la TV di Stato propone agli appassionati la gara 4 delle semifinali fra Forlì e Rimini. I padroni di casa mirano a replicare il successo della sfida precedente per riuscire a completare la rimonta.

Su DMax, invece, è trasmessa, dalle 20:40, la partita di basket fra Trapani Shark e la Germani Brescia. Un faccia a faccia che è valevole per i playoff della LBA, massima serie maschile italiana. Nella gara precedente hanno avuto la meglio gli ospiti, che seppur dati come sfavoriti alla vigilia alla fine sono riusciti a trionfare con il punteggio di 93 a 92.

Sport in tv domenica 1° giugno, gli approfondimenti di Rai 2

Infine, domenica 1° giugno, la seconda serata di Rai 2 è occupata da La Domenica Sportiva Estate. Per il secondo anno consecutivo, il timone della versione estiva dello storico programma è affidato a Sabrina Gandolfi. Quest’ultima, in compagnia di ospiti ed inviati, affronta, per circa un’ora, i principali temi sportivi della settimana appena terminata.