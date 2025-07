Martedì 8 e mercoledì 9 luglio, Canale 5 manda in onda le semifinali del Mondiale per club 2025. Entrambe le sfide della competizione iridata sono trasmesse, in diretta, in chiaro. Inoltre, sono fruibili, gratuitamente, anche su DAZN.

Mondiale per club 2025 semifinali, i quattro club a caccia della finale del 13 luglio

Tre delle quattro squadre arrivate alla fase delle semifinali del Mondiale per club sono europee. L’unico team non del Vecchio Continente è il Fluminense, società brasiliana che negli ultimi due anni ha vinto una Coppa Libertadores e una Recopa Sudamericana.

Inoltre, sono riuscite ad arrivare a tale fase sia il Paris Saint Germain che il Chelsea, ovvero due delle compagini protagoniste della passata stagione, in quanto vincitrici della Champions League e della Conference League.

I due team che risultano essere i vincitori delle semifinali accedono alla finalissima, in calendario il prossimo 13 luglio presso il MetLife Stadium di New York (New Jersey).

Si parte con Fluminense-Chelsea

La prima semifinale inserita nel calendario del Mondiale per club si disputa l’8 luglio ed ha come protagonisti il Fluminense e il Chelsea. Si tratta di una sfida pressoché inedita: nonostante l’ottimo cammino compiuto fino ad adesso dai brasiliani, secondo gli scommettitori il grande favorito per il passaggio del turno è il Chelsea.

Per i Blues sarebbe la terza finale nella storia del trofeo: la prima, nel 2012, è terminata con una sconfitta contro il Corinthians, mentre nella seconda, datata 2021, ha vinto contro il Palmeiras. Il Fluminense, invece, è riuscito ad arrivare alla finale nell’ultima edizione, disputata nel 2023, quando ha perso per quattro a zero contro il Manchester City.

Il fischio di inizio di Fluminense-Chelsea è previsto alle 21:00. Su Canale 5, il commento è di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Dopo il triplice fischio, Benedetta Radaelli guida il postpartita, animato da Andrea Ranocchia, Cristian Panucci, Sandro Sabatini, Federica Zille, Andrea De Marco e Claudio Raimondi.

Mondiale per club 2025 semifinali, PSG-Real Madrid

La seconda semifinale del Mondiale per club 2025 ha come protagoniste il Paris Saint Germain e il Real Madrid. I francesi, vincitori della Champions League, non sono mai riusciti a conquistare, nella loro storia, il campionato iridato. I Blancos, invece, sono oramai dei veterani della competizione, che hanno vinto in ben cinque occasioni, nel 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Si tratta del record di sempre per il trofeo.

Sulla rete ammiraglia del Biscione, la partita PSG-Real Madrid, al via alle 21:00, è raccontata da Massimo Callegari e Massimo Paganin. A seguire, Monica Bertini guida il post-partita, che ha come ospiti Alessandro Matri, Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani, Federica Zille, Graziano Cesari e Claudio Raimondi.