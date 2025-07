È Pompei la protagonista della puntata di oggi, martedì 8 luglio, di Kilimangiaro on the road. La trasmissione prende il via alle ore 21:20 circa, rigorosamente su Rai 3.

Kilimangiaro on the road 8 luglio, al timone Camila Raznovich

Quella di martedì 8 luglio è la terza puntata dell’edizione 2025 di Kilimangiaro on the road, spin off di Kilimangiaro che, ogni settimana, approfondisce una particolare zona italiana ed internazionale.

Dopo aver viaggiato alla scoperta delle bellezze di Parigi al debutto e aver gustato le prelibatezze culinarie di Palermo la scorsa settimana, le telecamere di Rai 3 raggiungono, quest’oggi, Pompei, in Campania.

Al timone dell’appuntamento è confermata Camila Raznovich. La trasmissione, realizzata da Rai Cultura, ha come regista Fabrizio Guttuso Alaimo. Oltre che in tv, è possibile seguire il programma anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Kilimangiaro on the road 8 luglio, gli scavi archeologici in compagnia del direttore Gabriel Zuchtriegel

Raznovich, durante Kilimangiaro on the road di martedì 8 luglio, effettua un viaggio indietro nel tempo, a ritroso nella storia dell’antica città Pompei. Le decine di migliaia di visitatori che ogni anno si recano all’interno dell’area archeologica hanno la possibilità di ammirare i resti archeologici risalenti, soprattutto, all’epoca greca e romana.

Inoltre, è possibile vedere gli effetti dell’eruzione del Vesuvio, che nel 79 d.C ha definitivamente posto la parola fine sullo sviluppo della città. Una serie di violente esplosioni ha sepolto le vie cittadine sotto una coltre di materiali vulcanici alta circa sei metri.

I primi scavi archeologici effettuati sul luogo risalgono alla metà del ‘700 e sono in corso ancora oggi. La padrona di casa, a tal proposito, propone un focus proprio sugli ultimi ritrovamenti, che continuano a riscrivere la storia e a chiarire lo stile di vita dell’epoca.

La conduttrice, per la sua visita a Pompei in onda l’8 luglio, può contare su una guida decisamente speciale. Stiamo parlando di Gabriel Zuchtriegel, archeologo nonché direttore dell’area archeologica.

Gli ascolti fino ad ora

Le prime due puntate di Kilimangiaro on the road hanno ottenuto, per ora, dati di ascolto discreti, seppur non esaltanti. Il debutto del 24 giugno, in primis, ha tenuto compagnia a 624 mila telespettatori, con una share pari al 4,3% di share. Il secondo appuntamento ha ottenuto un risultato pressoché uguale a quello dell’esordio: le avventure di Raznovich a Palermo, con ospite lo scrittore e regista Pif, hanno interessato 614 mila telespettatori, con una share del 4,1% di share.