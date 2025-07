Venerdì 4 e sabato 5 luglio si svolgono i quarti di finale del Mondiale per club. Le partite sono trasmesse, come di consueto, gratuitamente su DAZN e su Mediaset.

Mondiale per club quarti di finale, i match del venerdì

Il primo quarto di finale del Mondiale per club inserito in calendario il venerdì è quello fra le sorprese del torneo, ovvero Fluminense e l’Al Hilal. L’incontro si svolge presso il Camping World Stadium di Orlando e il fischio di inizio è previsto alle ore 21:00.

I brasiliani sono arrivati in tale fase del torneo dopo aver eliminato per due a zero l’Inter. Gli ospiti, allenati dall’italiano Simone Inzaghi, sono riusciti a sconfiggere, agli ottavi, il Manchester City. La sfida Fluminense-Al Hilal è visibile anche su Canale 5, dove è raccontata da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

A seguire c’è lo studio post partita, guidato da Benedetta Radaelli e con ospiti Andrea Ranocchia, Alessandro Matri, Massimo Callegari, Federica Zille, Andrea De Marco per tutti i casi di moviola e Claudio Raimondi.

Alle ore 03:00 di notte, invece, scendono in campo il Palmeiras e il Chelsea, team vincitore dell’ultima edizione della Conference League. Tale appuntamento, ambientato al Lincoln Financial Field di Philadelphia, è proposto solo a pagamento, su DAZN.

Il calendario del sabato

Il calendario dei quarti di finale del Mondiale per club procede sabato 5 luglio. Dalle 18:00, il PSG vincitore della Champions League cerca l’accesso alla semifinale contro il Bayern Monaco. Il faccia a faccia, che oppone due fra le compagini più importanti del Vecchio Continente, si svolge al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. La visione è garantita solamente tramite la piattaforma di intrattenimento streaming DAZN.

Infine, alle ore 22:00, presso il MetLife Stadium di New York si svolge il quarto ed ultimo impegno della fase dei quarti di finale. Il Real Madrid, dopo aver eliminato la Juventus, cerca l’accesso alle semifinali. Per farlo, però, i Blancos devono tentare di sconfiggere i tedeschi del Borussia Dortmund. Tale partita è visibile anche su Canale 5 ed è raccontata da Massimo Callegari e Massimo Paganin. Lo studio post-partita è condotto da Monica Bertini ed ha come ospiti Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Federica Zille, Graziano Cesari per tutti i casi di moviola e Claudio Raimondi.

Mondiale per club quarti di finale, continuano gli approfondimento su Italia 1

Anche in occasione dei quarti di finale proseguono, su Italia 1, gli spazi di approfondimento dedicati al Mondiale per club. Dalle 14:00 alle 14:55 c’è Mondiale per club Show, mentre il TG Sport Mediaset triplica gli appuntamenti, andando in onda alle 13:00, alle 17:55 e in seconda serata.