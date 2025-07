Giovedì 10 luglio, Canale 5 ha mandato in onda la seconda puntata di Temptation Island 2025. Lo show, guidato da Filippo Bisciglia, è stato trasmesso dalle ore 21:25 circa. Eccezionali gli ascolti: la puntata ha tenuto compagnia a 3,6 milioni di persone, per una share del 29,6%.

Temptation Island 2025 seconda puntata, Sonia e Simone

La seconda puntata di Temptation Island 2025 ha come protagonisti, in primis, Sonia e Simone. La ragazza, in particolare, ha avuto modo di assistere a comportamenti e dichiarazioni decisamente discutibili da parte del compagno.

Quest’ultimo, dopo aver parlato dei problemi di intimità fra lei e la fidanzata, si è avvicinato con particolare attenzione alla single Rebecca, dicendosi sicuro di riuscire a conquistarla: “Nella mia vita nessuna donna mi ha mai rifiutato“.

Sonia, poi, è rimasta molto turbata per alcune dichiarazioni rilasciate dall’uomo. Dopo aver manifestato la volontà di incontrare una donna a lui più affine, Simone ha ammesso di aver “concretizzato”, in passato, alcune fantasie. Per la fidanzata, con tali parole l’uomo ha confessato di averla tradita.

Sarah e Valerio

La seconda puntata di Temptation Island 2025 è proseguita con un approfondimento sul legame fra Sarah e Valerio. Lui, visionando un filmato sulla donna, ha scoperto che, la partner, ha avuto degli incontri segreti con altre persone. Sarah, infatti, ha sottolineato di aver avuto bisogno di passare del tempo con altri uomini per “ricaricarsi”.

Come se non bastasse, Valerio ha osservato il rapporto, sempre più intenso, che la fidanzata Sarah sta creando con il tentatore Salvatore. I due, dopo aver chiacchierato, si sono concessi un’uscita insieme a cavallo, culminata con un aperitivo e un bagno in mare. Valerio, dopo aver visionato tali video, ha sentenziato: “Nella mia vita mi sono sempre innamorato delle persone sbagliate“.

Temptation Island 2025 seconda puntata, Alessio chiede un incontro a Sonia M.

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025 si è tornati a parlare di Alessio e Sonia M., assoluti protagonisti del debutto. Lui, escluso dal programma dopo aver rifiutato vari falò sette giorni fa, è tornato sui suoi passi e ha chiesto di incontrare Sonia M., rimasta nel villaggio delle fidanzate su richiesta delle compagne. Lei, però, ha deciso di rifiutare il faccia a faccia.

Infine, l’appuntamento giunge al termine con un focus su Denise e Marco. I due sono nel format perché lei ha scoperto un tradimento. Non appena sono giunti nel resort, la donna si è subito avvicinata al single Flavio, con il quale ha parlato dei problemi presenti nella relazione, a suo dire dovuti alla “poca maturità” del fidanzato. Marco, dopo aver negato ogni accusa, ha criticato la partner per il suo atteggiamento: “Sembra che è venuta a Temptation per cercare un altro compagno“.