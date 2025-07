Domenica 13 luglio si svolge la finale del Mondiale per club 2025. Il campionato iridato giunge al termine con la partita fra il PSG e il Chelsea. Il fischio di inizio è previsto alle 21:00.

Mondiale per club 2025 finale, i francesi favoriti alla vigilia

A contendersi la vittoria del Mondiale per club 2025 vi sono, dunque, due squadre del vecchio continente. I grandi favoriti della vigilia sono i francesi del PSG, vincitori della Champions League dopo aver sconfitto l’Inter per cinque a zero. Il team è in uno stato di forma eccezionale: in semifinale, infatti, hanno umiliato il Real Madrid, sconfitto per quattro a zero.

I parigini devono cercare di superare il Chelsea. Gli inglesi, allenati da Enzo Maresca, sono riusciti a staccare il pass per la finale superando, nel turno precedente, i brasiliani del Fluminense. I Blues, nelle scorse settimane, hanno festeggiato la vittoria della Conference League.

La programmazione tv di DAZN

La finale del Mondiale per club 2025 si svolge presso il MetLife Stadium di New York. Come già annunciato, sugli spalti del faccia a faccia è attesa la partecipazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante l’intervallo, inoltre, il pubblico ha la possibilità di gustare un ricco show animato da J Balvin, Doja Cat e Tems.

In primis, la finale del torneo è visibile gratuitamente e in diretta mediante la piattaforma di intrattenimento streaming DAZN. Qui, il faccia a faccia è raccontato da Pierluigi Pardo e da Massimo Ambrosini. Gli spazi che precedono e seguono l’incontro, invece, sono condotti da Federica Zille. Con lei, in qualità di ospiti, vi sono gli ex calciatori Ciro Ferrara, Dario Marcolin ed Hernanes.

Mondiale per club 2025 finale, la copertura di Mediaset

Per quanto riguarda la televisione in chiaro, anche per la finale del Mondiale per club il punto di riferimento è Mediaset. Il Biscione, in particolare, propone la partita in diretta su Canale 5. Sull’ammiraglia, il collegamento prende il via alle 20:40.

Sia il pre che il post partita sono guidati da Monica Bertini. Numerosi gli ospiti presenti, a partire da Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Massimo Callegari e Claudio Raimondi. Con loro anche Graziano Cesari, che analizza tutti i principali casi di moviola accaduti nel corso del faccia a faccia.

La finale PSG-Chelsea ha come telecronisti Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Al loro fianco ci sono Alessio Conti e Daniele Miceli, inviati a bordocampo chiamati a raccontare, in tempo reale, ciò che avviene sulle due panchine.