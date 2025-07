Mercoledì 16 luglio si svolge la partita fra l’Italia e la Norvegia degli Europei femminili di calcio. L’incontro vale per i quarti di finale del torneo.

Europei femminili Italia Norvegia, le Azzurre per una semifinale attesa da 28 anni

Quello fra l’Italia e la Norvegia di oggi è il quinto incontro fra le due compagini in una fase a finale del torneo. L’ultima volta risale al 1995 e, anche in quella occasione, era un quarto di finale. Nel doppio scontro, ovvero andata e ritorno, le nostre giocatrici erano risultate sconfitte e, dunque, eliminate.

L’eventuale semifinale, prevista il 22 luglio prossimo, è un obiettivo agognato da anni per l’Italia. Le Azzurre, infatti, non raggiungono tale fase della competizione dal lontano 1997, quando conclusero gli Europei al secondo posto. La Norvegia, invece, ha raggiunto le semifinali per l’ultima volta nel 2013.

Il match si svolge allo Stade de Genéve

Il fischio di inizio di Italia-Norvegia, valevole per i quarti di finale degli Europei di calcio femminile, è previsto alle 21:00. Il faccia a faccia si svolge presso lo Stade de Genéve di Ginevra, impianto capace di accogliere poco più di 30 mila telespettatori.

La Norvegia ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale dopo aver chiuso al primo posto il Girone A con Svizzera, Finlandia ed Israele. Le Azzurre, invece, hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta terminando il raggruppamento B al secondo posto, dietro solamente alla Spagna.

Europei femminili Italia Norvegia, la diretta su Rai 1

Le partite dell’Italia agli Europei femminili, a partire da quella del 16 luglio, approdano su Rai 1. La fase a gironi, infatti, è stata proposta, in diretta, su Rai 2, ottenendo ottimi ascolti. I tre incontri fino ad ora trasmessi hanno interessato una media di poco inferiore al 9% di share.

Il faccia a faccia fra l’Italia e la Norvegia è raccontata, sulla rete ammiraglia, da Tiziana Alla e Katia Serra. Le due sono affiancate dall’inviata a bordocampo Sara Meini, che approfondisce ciò che avviene sulle panchine e che effettua le interviste alle protagoniste subito dopo il triplice fischio.

Il collegamento con lo stadio di Ginevra parte alle ore 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Salta, dunque, la puntata quotidiana con lo show Techeteche Top Ten, guidato da Bianca Guaccero. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono la sfida sono condotti dalla giornalista Simona Rolandi. Ospite in studio è Sara Gama, ex calciatrice nonché capitana della Nazionale dal 2014 al 2024.