Prende il via venerdì 5 settembre il fine settimana con il Gran Premio di Catalogna 2025 di MotoGP. Il motomondiale, dunque, fa tappa nella storica regione della Spagna.

MotoGP Gran Premio di Catalogna 2025, si corre a venti km da Barcellona

Il Gran Premio di Catalogna 2025 di MotoGP si svolge presso il Circuito di Catalogna. Lungo poco più di 4 km e 600 metri, il tracciato sorge ad appena venti km di distanza da Barcellona e contiene 14 curve.

Inaugurato nel 1991, il record di vittorie nel circuito appartiene a Valentino Rossi, che qui ha tagliato il traguardo per primo in ben dieci occasioni. Lo scorso anno, il primo posto nel podio è stato occupato dall’italiano Francesco Bagnaia, mentre due anni fa la corsa ha avuto come trionfatore Aleix Espargarò.

Continua, intanto, il dominio dello spagnolo Marc Marquez. A bordo della Ducati guida la classifica a quota 455 punti, seguito dal fratello Alex, secondo a 280 lunghezze.

MotoGP Gran Premio di Catalogna 2025, la programmazione tv

Le prime sessioni del Gran Premio di Catalogna di MotoGP si svolgono venerdì 5 settembre. Dalle 10:45 alle 11:30 si svolgono le prime sessioni di libere, seguite dalle seconde nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:00. Entrambe sono trasmesse, in diretta e in esclusiva, solamente su Sky.

Sabato 6 settembre, il fine settimana prosegue la mattina, alle 10:50 circa, con le qualifiche. Esse sono fruibili, in diretta, contemporaneamente su Sky e in chiaro su TV8. Alle 15:00, invece, si svolge la Sprint, ovvero una mini-gara di appena dodici giri e che assegna i primi, importantissimi punti del weekend. Anche per tale sessione è prevista la messa in onda televisiva, in diretta, sia su Sky che in chiaro su TV8.

Il calendario del GP di Catalogna di MotoGP giunge al termine domenica 7 settembre. I ventiquattro giri della gara prendono il via alle 14:00. La diretta è garantita, in questo caso, solamente sulla piattaforma a pagamento Sky. In chiaro, su TV8, la sessione è proposta in differita, dalle 21:30 circa.

I telecronisti e gli spazi di approfondimento

Come di consueto, il racconto delle varie sessioni di MotoGP, sia quelle mandate in onda da Sky che da TV8, è curato dalla coppia composta da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. I due effettuano vari interventi durante le dirette. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, spazio di approfondimento che ha come padrona di casa Vera Spadini.