Venerdì 22 agosto prende il via il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP. Il motomondiale prosegue con una nuova tappa, che si svolge ad una sola settimana di distanza da quella dell’Austria, giunta alla conclusione con la vittoria di Marc Marquez.

MotoGP Gran Premio d’Ungheria, si corre al Balaton Park

Il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP si corre al Balaton Park. Il circuito, situato nel piccolo circuito di Balatonfokajar, ha una lunghezza di poco più di 4 km e contiene 16 curve. Si tratta di uno dei tracciati più recenti di tutto il campionato iridato, essendo stato inaugurato appena due anni fa, nel 2023. Quello del 2025 è il terzo Gran Premio d’Ungheria della storia. Le prime due edizioni si sono disputate all’Hungaroring nel 1990 e nel 1992.

Al momento, la classifica piloti di MotoGP è dominata dallo spagnolo Marc Marquez. Quest’ultimo è attualmente in prima posizione, con 418 punti. Segue, in seconda posizione, il fratello Alex Marquez, a quota 276 punti. In terza posizione c’è l’italiano Francesco Bagnaia, fermo a 221 lunghezze.

MotoGP Gran Premio d’Ungheria, la programmazione tv

Le prime sessioni del Gran Premio d’Ungheria di MotoGP si svolgono il 22 agosto. Dopo le prime prove libere delle 10:45, visibili solamente su Sky Sport MotoGP, il calendario continua dalle ore 15:00, con le Pre-Qualifiche.

Il fine settimana di MotoGP entra nel vivo sabato 23 agosto. A partire dalle ore 10:50 circa, dopo l’ultima sessione di prova libera, si svolgono le qualifiche. Esse sono visibili, oltre che sul già citato canale Sky Sport MotoGP, anche in chiaro, su TV8. La medesima programmazione tv è prevista anche per la Sprint Race, al via dalle ore 15:00 e che assegna i primi punti del fine settimana.

Infine, il weekend di MotoGP in compagnia del Gran Premio d’Ungheria giunge al termine domenica 24 agosto. In tale data, infatti, si svolge la gara, in programma a partire dalle ore 14:00. La diretta è visibile solamente su Sky, mentre in chiaro la differita è proposta su TV8, dalle ore 17:00.

I telecronisti

Tutte le sessioni del fine settimana di MotoGP, sia quelle proposte da Sky che da TV8, sono commentate dalla storica coppia composta da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso, che effettuano vari interventi durante le dirette. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, spazio di approfondimento che ha come padrona di casa Vera Spadini.