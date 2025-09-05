Sarà ancora una volta Rai 1 la rete che trasmetterà la partita fra Italia-Estonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali. Cambia, dunque, il palinsesto serale della rete ammiraglia.

Italia-Estonia Qualificazioni ai Mondiali, l’esordio di Rino Gattuso

Italia-Estonia, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026, si svolge a partite dalle ore 20:45 presso il New Balance Stadium di Bergamo. Si tratta dell’impianto sportivo che, settimanalmente, accoglie le partite casalinghe dell’Atalanta.

Il match fra l’Italia e l’Estonia è senza dubbio molto atteso. La partita, infatti, segna il debutto in qualità di commissario tecnico di Rino Gattuso. A lui spetta la missione di riportare gli Azzurri ai Mondiali, ma tale missione sembra essere già molto complessa. Due le partite fino a qui disputate e i nostri portacolori, al momento, sono fermi a tre punti, risultato della vittoria per 2 a 0 contro la Moldavia e la pesante sconfitta per 3 a 0 contro la Norvegia.

Contro l’Estonia, dunque, l’Italia deve necessariamente vincere.

La diretta su Rai 1

La visione televisiva di Italia-Estonia è offerta, in diretta e in esclusiva, sulla Rai. Il faccia a faccia è proposto, come già preannunciato, sulla rete ammiraglia Rai 1.

Qui, il collegamento parte dalle ore 20:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine dell’edizione serale del telegiornale. Gli spazi che precedono e seguono l’incontro, utili per analizzare tutto quello che è successo in campo e le scelte tecniche del mister Gattuso in occasione del debutto, sono condotte da Alessandro Antinelli. Al suo fianco, in qualità di ospite ed opinionista, c’è Andrea Stramaccioni. La telecronaca vera e propria della sfida, invece, è affidata al consueto duo composto da Alberto Rimedio e Lele Adani.

La messa in onda della partita fra Italia-Estonia modifica la normale programmazione tv di Rai 1. In particolare, salta la puntata del game show Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Italia-Estonia Qualificazioni ai Mondiali, la differita su Sky

Italia-Estonia, oltre che in diretta e in chiaro su Rai 1, è fruibile anche a pagamento su Sky. La piattaforma satellitare, tuttavia, propone la sfida solamente in differita. Al contrario di quel che accadeva solitamente, quando la partita della Nazionale era proposta poco dopo mezzanotte, Italia-Estonia sarà inserita nei palinsesti di Sky Sport Calcio (canale 202) solamente alle 06:00 del 6 settembre. Il racconto del nuovo impegno degli italiani è realizzato da Fabio Caressa, da anni voce della Nazionale. Il commento tecnico, invece, è di Massimo Gobbi.