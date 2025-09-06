La programmazione di domenica 7 settembre 2025 chiude la settimana con un palinsesto ricco di fiction, inchieste, film cult e thriller. In particolare, su Rai 1 il pubblico ritrova Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di PresaDiretta, dedicata alla ricchezza e alle disuguaglianze. Parallelamente, su Canale 5 prosegue la soap turca La notte nel cuore, e invece Italia 1 punta sull’avventura con Uncharted. Infine, su La7 c’è spazio per il cinema italiano con Il federale, seguito da I due colonnelli.

Stasera in TV domenica 7 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, il terzo episodio della terza stagione. In questa puntata, Imma indaga su un caso che coinvolge un imprenditore locale, mentre affronta tensioni familiari e dilemmi personali.

Invece, Rai 2 alle 21:00 propone la pellicola Il lago della vendetta, in cui Lucie perde il marito durante il matrimonio, colpito da un fulmine. La tragedia, di conseguenza, la spinge a indagare su un mistero che coinvolge la sua famiglia.

Rai 3, dal canto suo, alle 20:30 trasmette PresaDiretta – La grande ricchezza, un’inchiesta che Riccardo Iacona conduce sulle disuguaglianze economiche e il potere della finanza globale.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 manda in onda Special Delivery, un action coreano dove una pilota esperta si ritrova coinvolta in un traffico di organi. A seguire, alle 23:10, il canale offre Hounded – La caccia è aperta!, un thriller in cui un gruppo di adolescenti viene braccato da aristocratici sadici.

Allo stesso modo, Rai 5 propone una serata interamente dedicata ai documentari: si parte alle 20:30 con Sulle orme del K2, per poi proseguire alle 22:05 con Kilimangiaro: così vicini così lontani, alle 22:55 con La storia di Freddie Mercury in dieci scatti, e per concludere, alle 23:55, con il concerto David Bowie: Serious Moonlight Tour.

Inoltre, Rai Premium alle 21:20 trasmette la produzione romantica Un’estate all’isola d’Elba, ambientata tra spiagge e segreti familiari. A seguire, alle 23:00, c’è la fiction Gli ultimi del Paradiso.

Per concludere, Rai Movie alle 21:10 manda in onda Piedone lo sbirro, con Bud Spencer nei panni di un commissario anticonvenzionale, seguito alle 23:00 da Scusate se esisto!, la commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:30 propone un nuovo appuntamento con La notte nel cuore, la soap turca con Sevilay e Cihan alle prese con segreti e tradimenti.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:20 manda in onda Uncharted, un lungometraggio d’avventura con Tom Holland nei panni di Nathan Drake, alla ricerca di un tesoro perduto. A seguire, alle 23:40, la serata prosegue con Tutti pazzi per l’oro, con Matthew McConaughey e Kate Hudson.

Invece, Rete 4 alle 21:20 trasmette Fuori dal coro, il talk politico che Mario Giordano conduce.

La7, dal canto suo, alle 21:15 offre una doppietta di classici italiani: prima Il federale, la commedia satirica con Ugo Tognazzi, e a seguire, alle 23:10, I due colonnelli, con Totò e Walter Pidgeon.

TV8 alle 21:35 manda in onda il GP Catalogna – Gara, con il motociclismo in diretta.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette La Corrida Remix, con i momenti più divertenti delle edizioni passate.

I film di questa sera in TV domenica 7 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

Il lago della vendetta (Rai 2): Una tragedia durante un matrimonio porta alla luce un mistero familiare.

Special Delivery (Rai 4): Una pilota esperta si ritrova coinvolta in un traffico illegale.

Hounded – La caccia è aperta! (Rai 4): Adolescenti braccati da aristocratici in una caccia umana.

Un’estate all’isola d’Elba (Rai Premium): Una donna torna sull’isola per affrontare il passato e ritrovare l’amore.

Piedone lo sbirro (Rai Movie): Un commissario anticonvenzionale combatte il crimine con pugni e ironia.

Scusate se esisto! (Rai Movie): Un’architetta brillante finge di essere uomo per ottenere un incarico prestigioso.

Uncharted (Italia 1): Nathan Drake parte alla ricerca di un tesoro perduto tra enigmi e acrobazie.

Tutti pazzi per l’oro (Italia 1): Una coppia di ex coniugi si ritrova in una caccia al tesoro nei Caraibi.

Il federale (La7): Un fascista convinto viene incaricato di scortare un professore antifascista.

I due colonnelli (La7): Due ufficiali nemici si fronteggiano tra equivoci e umanità.

Django (Cielo): Un pistolero misterioso arriva in città con una bara e un conto da saldare.

Le ali della libertà (Iris): Un uomo ingiustamente condannato trova speranza e amicizia in carcere.

La neve nel cuore (La7D): Una donna porta il fidanzato a casa per Natale, ma la famiglia non lo accetta.

Rompicapo a New York (La7D): Un uomo si trasferisce a New York per stare vicino ai figli e affronta nuove sfide.

Love in Aruba (La5): Una wedding planner trova l’amore mentre organizza un matrimonio sull’isola.

Un’estate al mare (Cine34): Commedia balneare corale con Gigi Proietti, Lino Banfi e tanti volti noti.

Out of Sight (TwentySeven): Un rapinatore e una poliziotta si ritrovano coinvolti in un gioco di seduzione.

I film su Sky domenica 7 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15 andrà in onda Contraband, un action con Mark Wahlberg nei panni di un ex contrabbandiere costretto a tornare nel giro per salvare la famiglia. A seguire, alle 23:10, ci sarà Babygirl, un dramma sentimentale ambientato a New York. Dopo l’una di notte, alle 01:10, sarà la volta di Una terapia di gruppo, una commedia su un gruppo di pazienti nevrotici. Successivamente, alle 02:50, arriverà Sonic 3 – Il film, con il riccio blu in una nuova avventura, e per concludere, alle 04:40, Mission: Impossible III, con Tom Cruise in una delle missioni più personali della saga.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21:15 verrà trasmesso PadreNostro, un dramma con Pierfrancesco Favino ambientato nella Roma degli anni ’70. A seguire, alle 23:20, ci sarà Priscilla, il biopic diretto da Sofia Coppola sulla vita di Priscilla Presley. Dopo mezzanotte, alle 01:15, tornerà il cult italiano Santa Maradona con Stefano Accorsi, mentre alle 02:50 verrà trasmesso Habemus Papam di Nanni Moretti. A chiudere la notte, alle 04:35, sarà Dall’alto di una fredda torre, un thriller psicologico.