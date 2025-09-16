Si riaccendono i riflettori sulla massima competizione calcistica europea. Martedì 16 settembre si svolge la prima giornata di Champions League 2025-2026.

Champions League 2025-2026 prima giornata, i match delle italiane del martedì

Sono quattro le squadre italiane che partecipano alla Champions League. Si tratta della Juventus, dell’Atalanta, del Napoli campione d’Italia in carica e dell’Inter. In occasione del primo turno, gli incontri sono spalmati in tre giorni, dal 16 al 19 settembre.

Il primo team italiano ad esordire nella massima competizione è la Juventus. I bianconeri, che per ora hanno vinto tutte e tre le partite in Seria A, affronta dalle ore 21:00 del 16 settembre i tedeschi del Borussia Dortmund. Il faccia a faccia è trasmesso in esclusiva solamente su Sky ed ha il commento di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

La programmazione tv degli altri tre incontri delle compagini italiane

La prima giornata di Champions League 2025-2026 prosegue, il 17 settembre, con altri due match con protagoniste squadre italiane. Alle 21:00, dal Parco dei Principi di Parigi, il PSG, campione d’Europa in carica, accoglie di fronte al proprio pubblico l’Atalanta, ancora alla ricerca di una propria identità di gioco dopo l’arrivo di Ivan Juric al posto di Gianpiero Gasperini. Anche PSG-Atalanta è proposto in esclusiva su Sky, con il racconto di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Nel medesimo orario è previsto il debutto dell’Inter. I nerazzurri, in crisi nel campionato, dove ha raccolto due sconfitte in tre incontri, è di scena ad Amsterdam, contro il sempre molto insidioso Ajax. L’appuntamento, che potrebbe già essere decisivo per il futuro di Chivu sulla panchina dell’Inter, è fruibile solamente su Amazon Prime Video. Nella piattaforma OTT, il collegamento parte alle ore 19:30, con un lungo spazio pre-partita. Il commento, invece, è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Infine, giovedì 19 settembre, scende in campo il Napoli di Antonio Conte. Per i campioni italiani in carica, il primo è un impegno molto ostico: i Partenopei, infatti, sfidano in trasferta, dalle 21:00, il Manchester City. I telecronisti della partita sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Champions League 2025-2026 prima giornata, il match in chiaro su TV8

Come nella scorsa stagione, il pubblico in chiaro ha la possibilità, ogni settimana su TV8, di vedere gratuitamente una delle migliori sfide del turno con protagoniste squadre straniere. Nella prima giornata, l’appuntamento è fissato per mercoledì 17 settembre, dalle 21:00. A tale ora è previsto il fischio di inizio del confronto fra Liverpool, fra le favorite per la vittoria finale, e l’Atletico Madrid. La telecronaca è di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.