Da martedì 23 a giovedì 25 settembre si svolgono i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026 e qui di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutti i match del turno sono proposti sulle reti Mediaset.

Coppa Italia 2025-2026 sedicesimi di finale, le sfide del martedì

Il 23 settembre, i sedicesimi di finale di Coppa Italia partono alle ore 17:00, con il fischio di inizio dello scontro fra il Cagliari, reduce da due vittorie consecutive in campionato, ed il Frosinone. L’incontro è proposto sul 20 ed è commentato da Roberto Ciarapica e Roberto Cravero.

Alle 18:30 circa, Italia 1 manda in onda l’appuntamento fra l’Udinese, nono in classifica in Serie A, ed il Palermo, secondo ed imbattuto in Serie B. La partita è raccontata da Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

Infine, sempre su Italia 1 ma dalle 21:00, spazio all’appuntamento fra il Milan di Massimiliano Allegri ed il Lecce di Eusebio Di Francesco. In tal caso, la narrazione è di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

A seguire, nella medesima rete del Biscione, Monica Bertini guida il post-partita, con protagonisti Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Federica Zille e Graziano Cesari.

Il calendario del mercoledì

Altri tre sedicesimi di finale di Coppa Italia si svolgono mercoledì 24 settembre. Alle 17:00, su 20, è proposto il confronto con protagoniste il Parma e lo Spezia. Al commento ci sono Federico Mastria e Giancarlo Camolese.

Come avvenuto per il giorno precedente, le altre due sfide sono visibili su Italia 1. Dalle 18:30 spazio al derby del Veneto fra l’Hellas Verona ed il Venezia, raccontato da Massimo Callegari e Massimo Paganin. Alle 21:00 scendono in campo due compagini di Serie A, ovvero il Como ed il Sassuolo. Il faccia a faccia, sulla carta decisamente molto interessante, ha come telecronisti Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

In seconda serata, su Italia 1, inizia il post-partita guidato da Monica Bertini ed arricchito da Alessio Tacchinardi, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini ed Andrea De Marco.

Coppa Italia 2025-2026 sedicesimi di finale, gli ultimi due impegni del giovedì

Il fitto calendario dei sedicesimi di finale di Coppa Italia giungono al termine giovedì 25 settembre, con gli ultimi due appuntamenti, entrambi in onda su Italia 1.

Dalle 18:30 il Genoa accoglie, di fronte al proprio pubblico, l’Empoli. La telecronaca è affidata alla coppia composta da Massimo Callegari e Massimo Paganin. Alle 21:00, invece, il Torino, in un brutto momento di forma, cerca l’accesso alla fase successiva contro il Pisa. Il racconto, in questo caso, è di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

Lo spazio di approfondimento post-partita, su Italia 1 in seconda serata, è condotto da Monica Bertini ed ha come ospiti Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.