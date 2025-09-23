Lunedì 22 settembre è andata in onda, su Canale 5, la seconda ed ultima puntata di Temptation Island E poi E poi. In compagnia di Filippo Bisciglia, i concorrenti dell’ultima edizione hanno ammesso quel che hanno deciso in merito al loro futuro di coppia.

Temptation Island E poi E poi 22 settembre, la sorpresa di Sal Da Vinci per Antonio e Valentina

La puntata del 22 settembre di Temptation Island E poi E poi è iniziata con la storia di Antonio e Valentina. I due, in estate, durante l’edizione, hanno avuto vari alti e bassi, ma alla fine sono usciti insieme, con tanto di proposta di matrimonio accettata dalla fidanzata.

I due hanno incontrato il conduttore ed hanno ammesso di essere ancora innamoratissimi. Nonostante non abbiano ancora deciso quando celebrare le nozze, sono già a lavoro sui preparativi, comprese le bomboniere, già consegnata a Bisciglia.

Infine, Antonio ha letto le sue promesse alla moglie, poi sorpresa dalla presenza del testimone Rosario e del cantante Sal Da Vinci, che ha intonato Rossetto e Caffe.

Sonia e Simone si sono lasciati

Lo speciale del 22 settembre di Temptation Island E poi E poi è proseguito parlando di Simone e Sonia. I due si sono lasciati in estate, dopo che l’uomo ha tradito la compagna con la tentatrice Rebecca. Al termine dello show, però, c’è stato un colpo di scena: hanno scoperto di essere in attesa di un bambino.

Simone e Sonia, durante l’appuntamento del 22 settembre, si sono definitivamente lasciati, dopo che lei ha scoperto che il compagno portava avanti, ancora prima dell’inizio del reality, una relazione parallela. Nonostante questo, si augura che Simone possa essere un papà presente. Lui, invece, continua a sperare di poter ricucire la relazione.

Sonia e Simone, nello speciale, hanno effettuato il gender reveal, scoprendo di essere in attesa di un maschietto.

Temptation Island E poi E poi 22 settembre, niente da fare per Angelo e Maria Concetta

A Temptation Island E poi E poi del 22 settembre è proposto un focus su Sonia ed Alessio. Dopo numerosi falò, sono usciti insieme ed, al momento, ammettono di essere felici insieme. Lei, in particolare, si dice contenta per i cambiamenti che lui sta mettendo in atto.

Infine, niente da fare per Angelo e Maria Concetta, che hanno confermato la rottura. Lui, visibilmente turbato, ha sostenuto di aver provato, qualche volta, a ricucire il rapporto con la fidanzata, che si è sempre mostrata determinata a non dare altre possibilità. Lei, invece, si dice sicura: lui avrebbe già una relazione con un’altra.