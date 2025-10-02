Giovedì 2 ottobre si riaccendono i riflettori sull’Europa League e sulla Conference League. In particolare, per la prima competizione si svolge la seconda giornata, mentre per il secondo trofeo si tratta del primo turno.

Iniziando dall’Europa League, la prima squadra italiana a scendere in campo il 2 ottobre è la Roma. I giallorossi, allenati da Gian Piero Gasperini, sono al momento a punteggio pieno, dopo la vittoria molto importante ottenuta nella trasferta francese contro il Nizza.

La Roma, il 2 ottobre, scende in campo a partire dalle ore 18:45. In occasione del debutto casalingo, il team nostro portacolori accoglie, allo Stadio Olimpico, il Lille. Anche i transalpini sono a quota tre punti in classifica, avendo sconfitto il Brann nella prima giornata.

Roma-Lille è visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Il racconto è affidato alla coppia Federico Zancan e Lorenzo Minotti.

Il Bologna a caccia della prima vittoria

La giornata di Europa League, il 2 ottobre, prosegue con la sfida del Bologna. I rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, sono alla ricerca di una vittoria che sarebbe fondamentale per il proseguo della stagione nella competizione europea.

In occasione del primo impegno, infatti, i nostri portacolori hanno ottenuto, in trasferta, la sconfitta per uno a zero contro gli inglesi dell’Aston Villa. Il Bologna, dunque, è ancora a quota zero punti nella classifica.

Per il debutto di fronte al proprio pubblico allo Stadio Renato Dall’Ara, la compagine accoglie i tedeschi del Friburgo, che invece sono a punteggio pieno dopo aver sconfitto, nel primo turno, il Basilea.

Bologna-Friburgo parte alle 18:45 ed è proposta su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253. I telecronisti sono Paolo Ciarravano e Giancarlo Marocchi.

Europa League Conference League 2 ottobre, la Fiorentina affronta il Sigma Olomouc

Giovedì 2 ottobre, oltre all’Europa League si svolge anche il primo turno di Europa League. Unico team italiano in tale competizione è la Fiorentina. I Viola, allenati da Stefano Pioli, sono in crisi in campionato: sedicesimi in classifica, dopo cinque partite sono a quota tre punti.

La Fiorentina, in occasione della prima giornata, affronta allo Stadio Franchi il Sigma Olomouc, compagine appartenente alla massima serie della Repubblica Ceca. Il commento della sfida è affidato alle voci di Dario Massara e Massimo Gobbi. Anche tale appuntamento è proposto solo su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

In chiaro, su TV8 è proposto uno dei migliori match della giornata con protagoniste squadre estere. La scelta, in occasione del 2 ottobre, è ricaduta su Feyenoord-Aston Villa, raccontata da Elia Foggian.