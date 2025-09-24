Prende il via mercoledì 24 settembre la prima giornata di Europa League 2025-2026. La seconda competizione più importante del Vecchio Continente è proposta sia a pagamento che in chiaro.

Europa League 2025-2026 prima giornata, la Roma in trasferta contro il Nizza

Nella prima giornata di Europa League 2025-2026 è impegnata, in primis, la Roma. I giallorossi, allenati da Gian Piero Gasperini, scendono i campo per il primo appuntamento in terra francese.

Per l’esordio con il nuovo tecnico, infatti, la Roma deve affrontare la complessa trasferta contro il Nizza. Il match, anticipato nelle scorse ore da violenti scontri fra i tifosi, si svolge presso l’Allianz Riviera, impianto capace di ospitare circa 36 mila tifosi.

Nizza-Roma si svolge dalle ore 21:00 ed è visibile, in diretta ed esclusiva, solamente su Sky. In particolare, il faccia a faccia è inserito nei palinsesti di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251. La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo. Con loro, in qualità di inviato a bordocampo, c’è Paolo Assogna.

Gli studi pre e post partita sono condotti da Mario Giunta ed hanno come opinionisti Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan.

Il giovedì si svolge il match del Bologna

La prima giornata di Europa League 2025-2026 procede, per il nostro paese, con la sfida del Bologna. I rossoblù guidati da Vincenzo Italiano esordiscono nella competizione giovedì 25 settembre.

Il team, proprio come la Roma, debutta nel torneo in trasferta. In particolare, sono costretti ad affrontare l’insidioso impegno contro l’Aston Villa. Gli inglesi sono, al momento, in una profonda situazione di crisi: nei primi cinque impegni in campionato ha raccolto appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi e due sconfitte.

Aston Villa-Bologna si svolge presso lo stadio Villa Park di Birmingham e parte alle 21:00. La diretta è garantita esclusivamente su Sky, mediante le reti Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La narrazione è affidata alle voci di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi. L’inviato, invece, è Filippo Benincampi.

Gli approfondimenti che precedono e seguono gli appuntamenti, il giovedì, sono guidati da Mario Giunta. Gli ospiti sono Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis.

Europa League 2025-2026 prima giornata, la sfida in chiaro su TV8

Come avviene già per la Champions League, l’Europa League è visibile, oltre che a pagamento su Sky, anche in chiaro su TV8. In ogni turno, la rete del digitale terrestre garantisce la messa in onda di uno dei migliori match con protagoniste le squadre internazionali.

Giovedì 25 settembre, dalle ore 21:00, si svolge l’appuntamento che oppone il Salisburgo al Porto. Trasmessa a pagamento su Sky Sport 253, sia nella pay tv che nel digitale terrestre la telecronaca è affidata a Federico Zancan.