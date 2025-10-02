Inizia nella notte fra il 2 ed il 3 ottobre il Gran Premio di Indonesia di MotoGP. Ad una settimana dalla gara del Giappone, dunque, riparte il motomondiale.

MotoGP Indonesia, prima gara da campione del mondo per Alex Marquez

Tutti gli appuntamenti della MotoGP, in Indonesia, si svolgono presso il circuito di Mandalika, situato nella Reggenza di Lombok Centrale. Si tratta di una delle piste più recenti dell’intero calendario del motomondiale.

Inaugurato nel 2021, il primo Gran Premio che si è svolto in tale tracciato è datato 2022. Nelle tre gare qui disputate, svolte dal 2022 al 2024, la vittoria è andata rispettivamente a Miguel Oliveira, Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Il fine settimana odierno è pressoché ininfluente per quel che concerne la classifica dei piloti. Lo spagnolo Alex Marquez, infatti, ha vinto ufficialmente il mondiale al termine dell’ultimo Gran Premio. Ancora in discussione il secondo posto: al momento è occupato da Alex Marquez, fermo a quota 340 punti, inseguito da Bagnaia, a 274 lunghezze.

La gara in diretta domenica mattina

Ad inaugurare il weekend di corse di MotoGP in Indonesia sono le consuete prove libere, visibili in diretta solo su Sky Sport MotoGP (canale 208). La prima è visibile il 3 ottobre dalle 04:45 del mattino (ore italiane), seguita dalle prove delle 09:00. Il giorno seguente, sabato 4 dalle 04:10, ci sono le seconde ed ultime prove libere.

Al termine di tale sessione, si entra subito nel vivo con le Qualifiche. La diretta, in questo caso, è garantita sia a pagamento su Sky che in chiaro su TV8 e parte dalle 04:50 circa.

La medesima programmazione tv riguarda, sempre sabato 4 ottobre, la Sprint Race. Essa è una vera e propria gara, composta però dalla metà dei giri solitamente previsti la domenica. Al termine dei tredici giri sono assegnati i primi punti del fine settimana.

Infine, l’ultima sessione di MotoGP in quel dell’Indonesia è la Gara, che si svolge domenica 5 ottobre. La partenza è fissata per le 09:00 ed è visibile, in diretta, solo su Sky. In chiaro, su TV8, spazio alla differita, al via alle 14:00.

MotoGP Indonesia, i telecronisti

Come sempre, le varie sessioni di MotoGP, per l’Italia, sono raccontate da Guido Meda, fresco della nomina da inviato di Pechino Express, e Mauro Sanchini. I due, da anni voci della competizione, sono supportati da Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni, inviati ai box. Confermati i tradizionali spazi con il pre-gara, guidato MotoGP Grid, e l’approfondimento che segue il Gran Premio, affidato a MotoGP Zona Rossa e a Race Anatomy MotoGP con Vera Spadini.