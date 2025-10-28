Martedì 29 ottobre prende il via la nona giornata di Serie A e di seguito analizziamo la programmazione tv. Il campionato prosegue eccezionalmente in settimana, con il turno infrasettimanale.

Serie A programmazione tv nona giornata, gli anticipi

La nona giornata di Serie A inizia il 28 ottobre, con i primi anticipi. Alle 18:30, solo su DAZN, il Napoli campione d’Italia cerca di replicare l’ottima performance mostrata contro l’Inter sabato in trasferta contro il Lecce.

Alle 20:45, ancora una volta su DAZN, è visibile il primo big match del turno. Si tratta della sfida che oppone l’Atalanta di Ivan Juric al Milan di Massimiliano Allegri. Entrambi mirano a tornare alla vittoria, dopo i pareggi ottenuti nell’ultima giornata rispettivamente con la Cremonese ed il Pisa.

Le partite del mercoledì e giovedì

La nona giornata di Serie A va avanti mercoledì 29 ottobre. Alle 18:30 si svolgono tre incontri. Nel primo, il Como di Fabregas scende in campo contro l’Hellas Verona. La Juventus, invece, deve tornare alla vittoria contro l’Udinese: per i padroni di casa si tratta del primo impegno dopo l’esonero di Tudor. Infine, sia DAZN che Sky trasmettono ai propri abbonati l’incontro tra la Roma, seconda classifica a quota 18 punti, ed il Parma.

Tre anche le partite che il 29 ottobre si svolgono alle 20:45. Il Bologna di Italiano, fra le compagini più in forma del campionato, cerca i tre punti contro il Torino, che dopo un inizio di stagione complicato sembra aver ritrovato la forma ideale, essendo reduce da due vittorie di fila. Il Genoa fanalino di coda in campionato cerca la prima vittoria in Serie A contro la Cremonese. DAZN e Sky, infine, offrono al pubblico il faccia a faccia Inter-Fiorentina.

La nona giornata di Serie A termina con le due partite del giovedì. Alle 18:30, il Cagliari quattordicesimo spera di tornare alla vittoria, in casa, contro il Sassuolo tredicesimo. Alle 20:45, Sky e DAZN mandano in onda l’appuntamento fra il Pisa e la Lazio.

Serie A programmazione tv nona giornata, i telecronisti

Di seguito le voci scelte da Sky in vista della nona giornata di Serie A.

Roma-Parma: Nucera e Minotti;

Nucera e Minotti; Inter-Fiorentina: Compagnoni e Gobbi;

Compagnoni e Gobbi; Pisa-Lazio: Barone e Orsi.

Questi, invece, i telecronisti selezionati da DAZN.