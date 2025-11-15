Si svolge sabato 15 novembre la semifinale delle ATP Finals 2025 fra Jannik Sinner ed Alex de Minaur e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il match si svolge dalle 14:30.

ATP Finals 2025 Sinner de Minaur programmazione tv, l’italiano a caccia della terza finale consecutiva

La sfida fra Jannik Sinner ed Alex de Minaur è valevole per la semifinale delle ATP Finals 2025. Quello fra i due tennisti è il tredicesimo confronto di sempre e in tutti i precedenti ha avuto la meglio l’azzurro. Sinner, attualmente, occupa la seconda posizione nel ranking ATP. Lo sfidante, invece, è settimo.

In caso di vittoria, Jannik Sinner festeggerebbe la terza finale consecutiva nel torneo. La prima volta che ha raggiunto questo traguardo è nel 2023, quando ha perso per 6-3 e 6-3 contro Novak Djokovic. Lo scorso anno, invece, il nostro connazionale è riuscito a trionfare, per 6-4 e 6-4, contro lo statunitense Taylor Fritz.

ATP Finals 2025 Sinner de Minaur programmazione tv, dove vedere la semifinale

La semifinale delle ATP Finals fra Jannik Sinner ed Alex de Minaur è visibile sia gratuitamente che a pagamento.

Nel primo caso, il punto di riferimento è Rai 2. Qui il collegamento parte dalle ore 14:00 circa, quando si svolge il collegamento pre-partita guidato da Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande. A seguire c’è la partita vera e propria, che invece è commentata da Marco Fiocchetti ed Adriano Panatta. La TV di Stato garantisce la visione anche in streaming mediante Rai Play.

A causa della presenza della sfida cambia il palinsesto consueto di Rai 2, con la sospensione di Playlist, Storie al bivio weekend e Top Tutto quanto fa tendenza.

A pagamento, la semifinale delle ATP Finals fra Jannik Sinner ed Alex de Minaur è in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). I telecronisti sono Elena Pero e Paolo Bertolucci. Gli approfondimenti che precedono e seguono la partita sono occupati dalla rubrica Studio Tennis.

Dove vedere l’altra semifinale

Sabato 15 novembre si svolge anche la seconda semifinale delle ATP Finals 2025, che oppone Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, e Felix Auger-Aliassime. Si tratta dell’ottavo confronto fra loro: nei precedenti, lo spagnolo ha vinto quattro volte, mentre lo statunitense ha avuto la meglio in tre occasioni.

La partita prende il via alle 20:30 ed è proposta solamente a pagamento su Sky. Le reti che trasmettono il faccia a faccia sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.