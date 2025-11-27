Giovedì 27 novembre si svolge la quinta giornata di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Due, come sempre, le compagini italiane impegnate, ovvero la Roma e il Bologna.

Europa League quinta giornata programmazione tv, il match della Roma

La quinta giornata di Europa League prende il via, per il nostro paese, alle ore 18:45, quando scende in campo la Roma. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini e fra le compagini più in forma fino a questo momento in campionato, hanno ottenuto, nella coppa, risultati altalenanti.

Nelle quattro sfide precedenti hanno vinto due volte, ricevendo altrettante sconfitte, per un totale di sei punti, grazie ai quali la Roma occupa il momentaneo 18esimo posto in classifica. Differente la situazione per quel che concerne gli sfidanti del Midtylland, prima nel girone ed unica compagine nella competizione ad essere riuscita a vincere tutte le partite fino ad ora giocate.

Roma-Midtylland è in onda solo su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213) con il racconto di Riccardo Gentile e Massimo Gobbi.

Europa League quinta giornata programmazione tv, il match del Bologna

Poche ore più tardi, alle 21:00, la programmazione tv della quinta giornata di Europa League offre il confronto Bologna-Salisburgo. L’incontro potrebbe essere molto importante per il proseguo del torneo: i rossoblù, con cinque punti, sono in piena lotta per un posto ai playoff. Gli ospiti, invece, hanno racimolato appena tre punti e rischiano una eliminazione immediata.

Anche in questo caso, l’appuntamento è visibile su Sky, nelle reti Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Il commento è affidato alla coppia composta da Daniele Barone e Giancarlo Marocchi.

Su TV8, in occasione della quinta giornata, è possibile seguire, in diretta e in chiaro, una delle migliori partite con protagoniste squadre internazionali. La scelta, questa settimana, è ricaduta su Rangers-Sporting Braga, la cui telecronaca è affidata a Federico Zanon.

La Fiorentina in Conference League

Giovedì 27 novembre, oltre alla quinta giornata di Europa League, si disputa anche il quarto turno di Conference League. Qui il tifo italiano è per la Fiorentina, ottava con sei punti. A partire dalle 21:00 accoglie l’AEK Atene, a metà classifica con quattro punti.

L’incontro fra la Fiorentina e l’AEK Atene è in onda in diretta e in esclusiva solamente sulle reti di Sky, con telecronista Dario Massara, affiancato al commento tecnico da Nando Orsi.