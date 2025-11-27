Si intitola L’appartamento Sold Out la nuova serie tv originale in onda, su Rai Play, dal 28 novembre. Otto, in totale, gli episodi previsti.

L’Appartamento Sold Out, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato L’Appartamento Sold Out sono Rai Fiction ed Aporos Group. Prodotta da Settimio Colangelo, il titolo ha come registi Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni.

La sceneggiatura, invece, è firmata da Francesco Apolloni, Gianni Cardillo e Valentina Capecci, oltre che dai già citati registi Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni.

Le riprese si sono svolte a Roma.

L’Appartamento Sold Out, la trama

Al centro de L’Appartamento Sold Out ci sono tre coppie, tutte molto diverse fra loro, accumunate dal fatto di essere rimaste vittime della medesima truffa, legata al subentro in una casa popolare dopo la morte del legittimo assegnatario.

Tutti si ritrovano, dunque, all’interno della struttura, dove sono costretti ad una convivenza. La prima fase, ovviamente, è complessa. Le differenze fra i protagonisti emergono con forza, creando non poche tensioni.

Le principali riguardano, soprattutto, le diverse abitudini quotidiane, fra preghiere all’alba e colazioni multietniche. D’altronde, le tre copie sono molto variegate. Ci sono due trentenni tunisini, un ragazzo ed una ragazza indiani di seconda generazione e che vivono nel nostro paese ed un 40enne radical chic che non accetta la convivenza e che è accompagnato dalla figlia 13enne.

Spoiler finale

La situazione, durante la serie, ben presto cambia. Con l’introduzione di regole severe ed una maggior conoscenza reciproca, quella che sembrava una convivenza impossibile diventa, in realtà, un’opportunità di confronto ed un’occasione per crescere. Tra conflitti, intrecci amorosi imprevisti, desideri di emancipazione e spinosi segreti, i protagonisti riescono, alla fine, a creare un, seppur fragile, equilibrio.

Tutto cambia quando gli inquilini dell’affollato appartamento sono colti da una sorpresa. Un ospite, completamente inatteso, fa il suo arrivo nella struttura, pronto a rimescolare completamente le carte in tavola.

L’Appartamento Sold Out, cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie, che è in onda in esclusivamente solamente su Rai Play a partire da venerdì 28 novembre.