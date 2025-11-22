Dopo la pausa per le Nazionali, torna, per la 12° giornata, la Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Di seguito vi sveliamo gli orari e dove è possibile vedere i match.

Serie A 12° giornata programmazione tv, apre la sfida fra Cagliari e Genoa

La 12° giornata di Serie A prende il via sabato 22 novembre, dalle 15:00. A quest’ora, infatti, si svolge il fischio di inizio della sfida che oppone il Cagliari di Fabio Pisacane al Genoa di Daniele De Rossi. Alla stessa ora, si svolge il faccia a faccia fra l’Udinese ed il Bologna, a caccia di punti importanti per qualificarsi alle prossime Coppe Europee.

A partire dalle 18:00, invece, si svolge l’attesissimo incontro tra la Fiorentina, costretta a fare punti per uscire dalle zone basse della classifica, e la Juventus, in cerca di continuità dopo il cambio di allenatore. Alle 20:45, invece, parte il turno di campionato su Sky, in quanto propone, in co-esclusiva, la sfida tra il Napoli e l’Atalanta.

Le sfide della domenica

La 12° giornata di Serie A prosegue domenica 23 novembre, alle 12:30, con lo scontro fra l’Hellas Verona ed il Parma. A seguire, alle 15:00, la Roma di Gian Piero Gasperini è impegnata in trasferta contro la Cremonese.

Tre ore più tardi, sia Sky che DAZN trasmettono il faccia a faccia fra la Lazio di Maurizio Sarri ed il Lecce. Alle 20:45 si svolge l’attesissimo derby di Milano fra l’Inter ed il Milan, trasmesso in esclusiva solamente su DAZN. Si tratta di uno scontro molto atteso anche per quel che concerne la classifica: i nerazzurri sono al primo posto con 24 punti, i rossoneri inseguono, al terzo posto, con appena due lunghezze di distanza.

Le ultime due partite della 12° giornata di Serie A sono previste lunedì 24 novembre. Alle 18:30, Sky e DAZN mandano in onda l’appuntamento fra il Torino ed il Como. Infine, alle 20:45, il turno del massimo campionato si conclude con il match fra il Sassuolo ed il Pisa.

Serie A 12° giornata programmazione tv, i telecronisti

Sky non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti che raccontano i match sui propri canali. Questi, invece, sono i commentatore selezionati da DAZN.