A partire da martedì 2 dicembre si svolgono i primi sei ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. La competizione, come al solito, è trasmessa, in esclusiva, sulle reti Mediaset.

Coppa Italia 2025-2026 ottavi di finale, chi gioca il 2 dicembre

La Coppa Italia 2025-2026, dunque, entra nel vivo con gli ottavi di finale. Si tratta di una fase sempre molto importante per la competizione, in quanto è la prima nella quale sono coinvolti i top club del nostro calcio.

Il 2 dicembre scende in campo la Juventus. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti e reduci dalla vittoria contro il Cagliari ottenuta in campionato, affronta in casa l’Udinese. Il fischio di inizio è previsto per le 21:00 e la sfida è trasmessa su Italia 1. Il commento è di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Gli spazi di approfondimento sono guidati da Monica Bertini ed hanno come opinionisti Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti.

I match del mercoledì

Gli ottavi di finale di Coppa Italia proseguono con ben tre sfide mercoledì 3 dicembre, tutte in onda, in televisione, su Italia 1.

Alle 15:00 è impegnata l’Atalanta, che guidata da Palladino cerca di accedere alla fase successiva del torneo. Per farlo, però, deve cercare di superare, in casa, l’insidioso ostacolo rappresentato dal Genoa. La telecronaca è di Federico Mastria e Roberto Cravero.

Poche ore più tardi, dalle 18:00, è chiamato a scendere in campo il Napoli. Gli Azzurri, guidati da Antonio Conte, devono cercare di superare, allo Stadio Diego Armando Maradona, il Cagliari di Fabio Pisacane: un faccia a faccia potenzialmente complesso per i padroni di casa, che in campionato, contro i rossoblù, sono riusciti a vincere solamente grazie ad un gol arrivato allo scadere del tempo. I commentatori di Napoli-Cagliari sono Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Infine, alle 21:00, tocca al match fra l’Inter di Christian Chivu, reduce da un inizio di stagione con qualche difficoltà di troppo, ed il Venezia. Coloro che raccontano la sfida sono Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Gli studi di approfondimento del 3 dicembre sono condotti da Monica Bertini ed hanno come ospiti Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2025-2026 ottavi di finale, gli incontri del giovedì

Infine, i primi ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026 giungono al termine il 4 dicembre. Alle 18:00 è in programma il derby dell’Emilia Romagna fra il Bologna ed il Parma, narrato da Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Alle 21:00, Massimo Callegari e Massimo Paganin raccontano Lazio-Milan, in quella che è una rivincita dell’incontro disputato nell’ultimo turno di campionato, quando hanno vinto, fra le polemiche, i rossoneri.

In questo caso, lo studio è guidato da Monica Bertini e gli opinionisti sono Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari.