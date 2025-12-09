Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre si svolge la sesta giornata di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come sempre, sono quattro le squadre italiane impegnate nel torneo: la Juventus, il Napoli, l’Inter e l’Atalanta.

Champions League sesta giornata programmazione tv, gli incontri del martedì

Le prime due squadre italiane in Champions League scendono in campo il 9 dicembre. Dalle ore 21:00, in primis, è protagonista l’Atalanta. I nerazzurri, guidati da Raffaele Palladino, affrontano il Chelsea.

Per i padroni di casa si prospetta, sulla carta, un impegno decisamente complesso. Gli inglesi, infatti, hanno vinto l’Europa League ed il Mondiale per Club nella passata stagione e nella classifica del torneo occupano, al momento, la settima posizione a quota 10 punti, ovvero gli stessi che ha anche l’Atalanta. Il match è trasmesso in esclusiva su Sky.

Sempre alle 21:00 è in programma un’altra sfida decisamente affascinante. L’Inter, quarta in classifica con 12 punti, accoglie allo Stadio San Siro il Liverpool. I Reds, fino ad ora, hanno avuto un andamento altalenante: sono ottavi in campionato e tredicesimi nella classifica della Champions League, con tre vittorie e due sconfitte. Inter-Liverpool è in onda in esclusiva su Sky.

Il Napoli su Prime

La sesta giornata di Champions League continua mercoledì 10 dicembre. Alle 21:00, gli abbonati a Sky hanno la possibilità di seguire il faccia a faccia tra la Juventus ed il Pafos. Entrambe le compagini, fino a questo momento, hanno raccolto nel torneo sei punti. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, sono, comunque, i grandi favoriti alla vigilia.

Infine, il sesto turno di Champions League si conclude, per quel che concerne le italiane, con l’incontro che ha come protagonista il Napoli. Gli Azzurri, guidati da Antonio Conte, scendono in campo, in trasferta, contro il Benfica. L’incontro è inserito nella programmazione tv di Amazon Prime Video. La telecronaca è affidata alla coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League sesta giornata programmazione tv, la partita in chiaro su TV8

Infine, come ogni settimana, in occasione della sesta giornata di Champions League gli appassionati hanno la possibilità di seguire, in chiaro su TV8, una delle migliori partite del turno con protagoniste squadre internazionali. La scelta, nel turno odierno, è ricaduta sull’incontro che oppone due Big del calcio mondiale, cioè il Real Madrid ed il Manchester City. Il fischio di inizio, come per i match precedenti, è fissato alle 21:00 ed il commento è di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.