Sabato 20 dicembre prende il via la 16° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta di un turno decisamente atipico. Si disputano, infatti, solamente sei incontri, mentre quattro sono rinviati a causa della Supercoppa Italiana.

Serie A 16° giornata programmazione tv, gli anticipi

La prima partita della 16° giornata di Serie A parte alle ore 18:00. A tale orario è chiamata a scendere in campo la Lazio di Maurizio Sarri, che di fronte al proprio pubblico, allo Stadio Olimpico, accoglie la sempre insidiosa Cremonese di Davide Nicola. L’incontro è proposto, in diretta, solamente su DAZN.

Alle ore 20:45, invece, il turno di campionato parte anche su Sky grazie alla messa in onda, in co-esclusiva con DAZN, dell’atteso faccia a faccia fra la Juventus di Luciano Spalletti e la Roma di Gian Piero Gasperini. Si tratta di un incontro decisamente importante per la classifica. I bianconeri, infatti, sono attualmente quinti in campionato, a quota 26 punti. I giallorossi, invece, occupano il quarto posto e di punti ne hanno 30. Per i padroni di casa si tratta di una chance molto importante per ricucire le distanze.

Serie A 16° giornata programmazione tv, i match domenicali

La domenica, la 16° giornata di Serie A parte alle ore 12:30. Il Cagliari di Fabio Pisacane ha un’occasione molto importante per distaccarsi dalla zona retrocessione. Accoglie, in casa, il Pisa, penultimo ad appena 10 punti e reduce da tre sconfitte consecutive.

Alle 15:00, Sky e DAZN propongono Sassuolo-Torino. I padroni di casa hanno compiuto, fino ad ora, un ottimo cammino in campionato, collezionando 21 punti. Gli ospiti, invece, sono fermi a quota 17. La medesima programmazione tv interessa, alle 18:00, lo scontro fra la Fiorentina, fanalino di coda ed obbligata a vincere, e l’Udinese.

Alle 20:45, infine, spazio all’incontro Genoa-Atalanta.

Le partite rinviate a gennaio

Quattro sfide della 16° giornata di Serie A, tutte in onda su DAZN, sono state rinviate a gennaio a causa della Supercoppa Italiana. Il 14 gennaio, alle ore 18:30, il Napoli di Antonio Conte, prima classificata, accoglie il Parma. Alle 20:45, invece, è di scena l’Inter, che cerca i tre punti ai danni del Lecce. Il giorno seguente, alle 18:30, il Bologna è impegnato, in trasferta, contro il sempre insidioso Hellas Verona. Infine, alle 20:45, si svolge l’interessante faccia a faccia fra il Como di Cesc Fabregas, fra le sorprese della stagione, ed il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo ad appena un punto di distanza dalla capolista.