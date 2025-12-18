Giovedì 18 dicembre prende il via la Supercoppa Italiana 2025 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il torneo, ancora una volta, è trasmesso in diretta ed esclusiva su Mediaset.

Supercoppa Italiana 2025 programmazione tv, confermato il format delle Final Four

Per il terzo anno di fila, la Supercoppa Italiana avrà il format della cosiddetta Final Four. Il trofeo non è più assegnato al termine di una gara, bensì si svolge un vero e proprio torneo in formato ridotto al quale partecipano le quattro squadre protagoniste della passata stagione calcistica del nostro paese.

Giovedì 18 e venerdì 19 dicembre si svolgono le due semifinali. Le vincenti di tali match si fronteggiano nella decisiva finale, che invece è inserita in calendario per il prossimo lunedì 22 dicembre.

Si gioca in Arabia Saudita

Proprio come lo scorso anno, inoltre, la Supercoppa Italiana 2025 si gioca decisamente lontani dai confini nazionali. Gli incontri, infatti, si svolgono tutti in Arabia Saudita, presso la città Ryad. In particolare, le partite sono ospitate nel moderno Al-Awwal Park Stadium, capace di accogliere fino ad un massimo di circa 25 mila persone.

Ai nastri di partenza della Supercoppa Italiana 2025 ci sono, come detto, quattro squadre. La prima è il Napoli di Antonio Conte, automaticamente qualificata al torneo in quanto vincitrice dello scorso campionato. La seconda, invece, è il Bologna di Vincenzo Italiano, che a maggio ha festeggiato la storica vittoria della Coppa Italia. A loro si uniscono il Milan di Massimiliano Allegri, fra i team più in forma in questo momento e finalista della passata Coppa Italia, e l’Inter di Christian Chivu, che invece a maggio ha terminato la Serie A in seconda posizione.

Supercoppa Italiana 2025 programmazione tv, le semifinali in onda su Italia 1

Tutte e tre le partite della Supercoppa Italiana 2025 sono tramesse, in diretta ed in esclusiva, solamente dalle reti Mediaset, che le trasmette anche in streaming su Mediaset Infinity.

Giovedì 18 dicembre, dalle ore 20:00 su Italia 1, spazio alla semifinale che oppone il Napoli al Milan. Il faccia a faccia, decisamente molto atteso, è raccontato, per il Biscione, da Riccardo Trevisani e Massimo Paganini.

La medesima coppia di commentatori è impegnata anche in occasione della seconda semifinale, che invece ha come protagoniste il Bologna e l’Inter. Il fischio di inizio di questo incontro è fissato per le ore 20:00 di venerdì 19 dicembre.

Anche la finale del 22 dicembre, infine, inizia alle ore 20:00 e, salvo improvvise modifiche della programmazione tv, è trasmessa su Italia 1.