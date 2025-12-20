Da qualche settimana è in rotazione, sulle varie emittenti televisive del nostro paese, la pubblicità di Natale 2025 della Conad. La nota catena di supermercati ha deciso di realizzare una comunicazione ad hoc dedicata alle festività.

Pubblicità Conad Natale 2025, chi è il regista

La pubblicità di Natale della Conad ha una durata di circa 45 secondi. La società che ha curato la realizzazione del promo è la Ogilvy, mentre la casa di produzione che firma lo spot è la The Box Films. La regia, invece, è di Valerio Musili.

Il claim scelto, nonostante lo speciale pensato per le festività, è il consueto Ma vai da Conad, con il quale il supermercato si pone come un punto di riferimento per tutte le possibili esigenze dei clienti.

La descrizione

La prima parte della pubblicità della Conad è ambientata all’interno di un teatro. Sul palcoscenico è presente un coro, impegnato, insieme al direttore d’orchestra, nelle prove per i canti di Natale. Mentre intonano il brano Deck the Halls, uno dei classici del periodo, due donne si distraggono ed iniziano una conversazione.

Le protagoniste, in particolare, mostrano grande preoccupazione in merito ai preparativi per il menù dei giorni di festa. Quando una delle due domanda lumi sul pranzo di Natale, l’altra, sconsolata, ammette: “Non me ne parlare, mia figlia vorrebbe il panettone con fichi e cioccolato, mentre mio padre vuole lo zampone“. Poi conclude: “Mio cognato vuole solo i tortellini con il brodo“.

Peccato, però, che nella distrazione del momento, la protagonista declama l’ultima frase in canto. A questo punto, il direttore d’orchestra interrompe l’esibizione ed il resto degli artisti, in coro, esclamano: “Ma vai da Conad!“.

A questo punto, parte la colonna sonora Via con me di Paolo Conte, che da tempo accompagna le comunicazione della società, e la voce narrante afferma: “Il gusto unico del Natale è da Conad!“.

Pubblicità Conad Natale 2025, la recensione

Conad, in occasione della pubblicità di Natale 2025, ha deciso di puntare su una produzione simpatica, mischiando i tipici canti delle feste all’ansia che, molti, provano in prossimità dei giorni festivi a causa dei vari preparativi.

In questo caso, Conad si pone a soluzione per ogni tipo di angoscia, adattando, dunque, la produzione all’oramai tradizionale claim Ma vai da Conad, con il quale l’azienda mira a diffondere l’idea che ogni tipo di esigenza può essere esaudita all’interno dei loro punti vendita.

Il risultato finale è uno spot ben fatto, piacevole e sicuramente efficace.