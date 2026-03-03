Martedì 3 e mercoledì 4 marzo si svolgono le semifinali di andata di Coppa Italia e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Per la prima volta, infatti, su Canale 5 salta l’appuntamento con La Ruota della Fortuna.

Coppa Italia semifinali andata programmazione tv, Como-Inter sull’ammiraglia

La Coppa Italia, a marzo, arriva dunque alla fase delle semifinali. Essa è organizzata in due match, uno di andata e l’altro di ritorno. Al termine dei 180 minuti sono sommati i due risultati finali: i due team che emergono vincitori unendo i due punteggi diventano i finalisti della coppa.

Il primo faccia a faccia si svolge il 3 marzo ed è previsto dalle ore 21:00. Il Como, guidato da Cesc Fabregas, ha raggiunto tale fase a quarant’anni di distanza dall’ultima volta. Per raggiungere la finale, però, deve riuscire a superare l’Inter di Christian Chivu. I nerazzurri sono arrivati alla semifinale anche dodici mesi fa, risultando sconfitti, nella doppia sfida, contro il Milan.

Per la prima volta scalzato La Ruota della Fortuna

Como-Inter, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia 2025-2026 del 3 marzo, ha una sorta di primato. Per la prima volta, infatti, su Canale 5 salta una puntata quotidiana de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, in onda ininterrottamente da luglio nell’access prime time dell’ammiraglia del Biscione.

Como-Inter è raccontata dalle voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. L’inviato a bordocampo, per raccontare tutto ciò che avviene sulle due panchine, è Daniele Miceli. Al termine del triplice fischio parte il post-partita guidato da Monica Bertini. Ospiti dello spazio sono Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Coppa Italia semifinali andata programmazione tv, l’incontro fra Lazio ed Atalanta

La seconda semifinale di andata di Coppa Italia si svolge mercoledì 4 marzo. Sempre alle 21:00, la Lazio di Maurizio Sarri affronta l’Atalanta. Per i padroni di casa, il torneo è l’ultima possibilità rimasta per salvare una stagione fino ad ora deludente. I nerazzurri, allenati da Raffaele Palladino, sperano di riuscire a raggiungere la finale a due anni di distanza dall’ultima volta.

Lazio-Atalanta è visibile, in diretta, su Italia 1. I commentatori sono Massimo Callegari e Roberto Cravero, mentre l’inviata a bordocampo è Francesca Benvenuti. Lo studio post-partita, al via subito dopo il triplice fischio, è guidato da Monica Bertini ed ha come ospiti Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti.