Venerdì 20 febbraio parte la 26esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le dieci partite sono in onda tutte su DAZN, mentre solamente tre sono proposte in co-esclusiva su Sky.
Serie A programmazione tv 26esima giornata, gli anticipi
Il primo anticipo della 26esima giornata di Serie A parte alle 20:45 del 20 febbraio, quando il Sassuolo, decimo e reduce da tre vittorie nelle ultime cinque partite, sfida l’Hellas Verona, ultima ed a serio rischio retrocessione.
Il sabato si svolgono altri tre incontri. Alle 15:00, la Juventus di Luciano Spalletti, dopo il brutto ko in Champions League, affronta in casa il Como, che non vince da tre turni ma che è ancora in corsa per un posto nelle prossime competizioni europee. Tre ore più tardi, la capolista Inter, a più nove sulla diretta inseguitrice Milan, affronta in trasferta il Lecce.
Infine, alle 20:45, parte la giornata su Sky grazie al faccia a faccia fra il Cagliari, reduce da due sconfitte di fila, e la Lazio, che non trionfa da due settimane.
Serie A programmazione tv 26esima giornata, le altre partite
La 26esima giornata di Serie A procede domenica. Dalle 12:30, il Genoa ed il Torino si sfidano in un incontro molto importante per la salvezza: entrambe le compagini, infatti, sono a soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
Alle 15:00 c’è Atalanta-Napoli, due team che devono fare punti per riuscire a centrare la qualificazione alle prossime coppe europee. Sky e DAZN, alle 18:00, puntano su Milan-Parma, con i giocatori allenati da Massimiliano Allegri chiamati ad ottenere i tre punti per cercare di arginare la fuga dell’Inter. Il posticipo delle 20:45, invece, ha come protagoniste la Roma e la Cremonese.
Le ultime due partite della 26esima giornata di Serie A termina lunedì 23 febbraio. Alle 18:30, la Fiorentina ed il Pisa, rispettivamente terz’ultima e penultima, si sfidano in uno scontro salvezza. Alle 20:45, infine, Sky e DAZN puntano su Bologna-Udinese.
I telecronisti Sky e DAZN
Queste le voci scelte da Sky nella 26esima giornata di Serie A.
- Cagliari-Lazio: Gentile e Gobbi;
- Milan-Parma: Borghi e Montolivo;
- Bologna-Udinese: Nucera e Marocchi.
Di seguito, invece, i commentatori di DAZN.
- Sassuolo-Hellas Verona: Iori ed Hernanes;
- Juventus-Como: Pardo e Stramaccioni;
- Lecce-Inter: Mastroianni e Bazzani;
- Cagliari-Lazio: Testoni e Budel;
- Genoa-Torino: Farina e Brocchi;
- Atalanta-Napoli: Buscaglia e Marcolin;
- Milan-Parma: Mancini e Ambrosini;
- Roma-Cremonese: Pardo e Di Gennaro;
- Fiorentina-Pisa: Santi e Budel;
- Bologna-Udinese: Giustiniani e Giaccherini.