Venerdì 20 febbraio parte la 26esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le dieci partite sono in onda tutte su DAZN, mentre solamente tre sono proposte in co-esclusiva su Sky.

Serie A programmazione tv 26esima giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della 26esima giornata di Serie A parte alle 20:45 del 20 febbraio, quando il Sassuolo, decimo e reduce da tre vittorie nelle ultime cinque partite, sfida l’Hellas Verona, ultima ed a serio rischio retrocessione.

Il sabato si svolgono altri tre incontri. Alle 15:00, la Juventus di Luciano Spalletti, dopo il brutto ko in Champions League, affronta in casa il Como, che non vince da tre turni ma che è ancora in corsa per un posto nelle prossime competizioni europee. Tre ore più tardi, la capolista Inter, a più nove sulla diretta inseguitrice Milan, affronta in trasferta il Lecce.

Infine, alle 20:45, parte la giornata su Sky grazie al faccia a faccia fra il Cagliari, reduce da due sconfitte di fila, e la Lazio, che non trionfa da due settimane.

Serie A programmazione tv 26esima giornata, le altre partite

La 26esima giornata di Serie A procede domenica. Dalle 12:30, il Genoa ed il Torino si sfidano in un incontro molto importante per la salvezza: entrambe le compagini, infatti, sono a soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Alle 15:00 c’è Atalanta-Napoli, due team che devono fare punti per riuscire a centrare la qualificazione alle prossime coppe europee. Sky e DAZN, alle 18:00, puntano su Milan-Parma, con i giocatori allenati da Massimiliano Allegri chiamati ad ottenere i tre punti per cercare di arginare la fuga dell’Inter. Il posticipo delle 20:45, invece, ha come protagoniste la Roma e la Cremonese.

Le ultime due partite della 26esima giornata di Serie A termina lunedì 23 febbraio. Alle 18:30, la Fiorentina ed il Pisa, rispettivamente terz’ultima e penultima, si sfidano in uno scontro salvezza. Alle 20:45, infine, Sky e DAZN puntano su Bologna-Udinese.

I telecronisti Sky e DAZN

Queste le voci scelte da Sky nella 26esima giornata di Serie A.

Cagliari-Lazio: Gentile e Gobbi;

Gentile e Gobbi; Milan-Parma: Borghi e Montolivo;

Borghi e Montolivo; Bologna-Udinese: Nucera e Marocchi.

Di seguito, invece, i commentatori di DAZN.