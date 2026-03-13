Venerdì 13 marzo si svolge la 29esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutte e dieci le partite sono in onda solamente su Sky, mentre tre di queste sono proposte, in co-esclusiva, anche su Sky.

Serie A 29esima giornata programmazione tv, gli anticipi

Il primo incontro di Serie A della 29esima giornata si svolge alle 20:45 del 13 marzo. Il Torino, quindicesimo ed alla ricerca di punti per uscire dalle zone basse della classifica, affronta il Parma, che invece è in un ottimo stato di forma, avendo raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. L’incontro è proposto anche su Sky.

Tre le partite in programma il sabato. Alle 15:00, l’Inter di Cristian Chivu torna in campo dopo la sconfitta nel derby di Milano. Da San Siro cerca tre punti contro l’Atalanta, reduce dalla debacle in Champions League, dove ha perso 1-6 contro il Bayern Monaco. Alle 18:00, il Napoli è a caccia del terzo successo di fila contro il Lecce. Infine, alle 20:45, Sky e DAZN trasmettono Udinese-Juventus: i primi sono già virtualmente salvi, i secondi sono ancora alla ricerca della qualificazione alla prossima Champions League.

Gli altri match

Domenica 15 marzo, la 29esima giornata di Serie A procede alle 12:30. L’Hellas Verona, penultimo ed a serio rischio retrocessione, sfida il Genoa. Alle 15:00, il Cagliari gioca, per uscire definitivamente dalla zona retrocessione, fuori casa contro il Pisa, ultimo classificato e virtualmente già in B, avendo dieci punti di distacco dalla salvezza. Sempre alle 15:00 si svolge il derby dell’Emilia Romagna fra Sassuolo-Bologna.

Dalle 18:00, il turno termina su Sky con l’incontro Como-Roma: si tratta di uno scontro diretto a tutti gli effetti, fra la quarta e la quinta classificata. Alle 20:45, la Lazio di Maurizio Sarri cerca i tre punti, di fronte al proprio pubblico, contro il Milan di Massimiliano Allegri. Infine, alle 20:45 di lunedì spazio a Cremonese-Fiorentina, match potenzialmente decisivo per la salvezza, in quanto si confrontano la terz’ultima e la quart’ultima.

Serie A 29esima giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti per la 29esima giornata di Sky.

Torino-Parma: Massara e Gobbi;

Massara e Gobbi; Udinese-Juventus: Compagnoni e Serena;

Compagnoni e Serena; Como-Roma: Gentile e Montolivo.

Questi, invece, i commentatori che ha scelto DAZN.