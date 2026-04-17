Venerdì 17 aprile si svolge la 33° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le dieci sfide sono tutte trasmesse su DAZN. Fra le tre partite visibili in co-esclusiva su Sky, invece, c’è anche quella della capolista Inter.

Serie A 33° giornata programmazione tv, gli anticipi del venerdì e del sabato

La 33° giornata di Serie A parte venerdì 17 aprile con i primi due anticipi. Dalle 18:30, il Sassuolo, che ha vinto solamente uno degli ultimi cinque match, affronta il Como di Cesc Fabregas, a due punti di distanza dal quarto posto che darebbe la qualificazione alla Champions League.

Dalle 20:45, su Sky e DAZN, spazio all’Inter capolista, prima con nove punti di vantaggio. Allo stadio San Siro accoglie il Cagliari di Fabio Pisacane, sedicesimo e con un vantaggio di 6 punti sulla zona retrocessione.

Altri tre anticipi si svolgono il sabato. Alle 15:00, l’Udinese accoglie il Parma. Tre ore più tardi, alle 18:00, il Napoli di Antonio Conte, secondo classificato, accoglie la Lazio di Maurizio Sarri, nona e grande delusa della stagione. Infine, alle 20:45 anche su Sky, la Roma di Gian Piero Gasperini affronta l’Atalanta di Raffaele Palladino, in uno scontro potenzialmente decisivo per la qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione.

Il calendario della domenica

La 33° giornata di Serie A procede domenica 19 aprile. Alle 12:30, la Cremonese quart’ultima affronta il Torino. Alle 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri affronta in trasferta l’Hellas Verona, chiamato a un’impresa per cercare di evitare la retrocessione, avendo solamente 18 punti.

Nella stessa situazione c’è il Pisa, alle 18:00, sia su Sky che su DAZN, accoglie in casa il Genoa. Il posticipo serale della domenica parte alle 20:45 e mette una di fronte all’altra la Juventus, quarta e in lotta per la qualificazione alla Champions League, e il Bologna. Infine, il turno termina lunedì 20 aprile, quando alle 20:45 il Lecce terz’ultimo sfida la Fiorentina, che vincendo potrebbe mettere un’ipoteca sulla salvezza.

Serie A 33° giornata programmazione tv, i telecronisti

Questi i commentatori scelti da Sky in vista della 33° giornata di Serie A.

Inter-Cagliari: Compagnoni e Gobbi;

Compagnoni e Gobbi; Roma-Atalanta: Gentile e Montolivo;

Gentile e Montolivo; Pisa-Genoa: Barone e Minotti.

Di seguito, invece, i commentatori di DAZN per il nuovo turno di campionato.