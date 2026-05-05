Martedì 5 e mercoledì 6 maggio si disputano le partite di ritorno delle semifinali di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta di un momento decisivo per la stagione: al termine dei 90 minuti, infatti, si conosceranno i nomi delle due squadre che si contenderanno il titolo.

Champions League programmazione tv ritorno semifinali, il match del martedì

La semifinale di ritorno di Champions League di martedì 5 maggio oppone gli spagnoli dell’Altetico Madrid agli inglesi dell’Arsenal. Si tratta di un incontro che, proprio come avvenuto all’andata, promette di essere molto equilibrato.

Il faccia a faccia della scorsa settimana, disputato al Wanda Metropolitano, è terminato con un pareggio di 1 a 1. Tale risultato, dunque, lascia tutti i discorsi aperti in merito al passaggio del turno.

Gli spagnoli, in caso di vittoria, otterrebbero la possibilità di disputare una finale di Champions League a 10 anni di distanza dall’ultima volta: era il 2016 e, a San Siro, i Colchoneros uscirono sconfitti contro i rivali del Real Madrid. Gli inglesi, invece, non giocano una finale del torneo dal maggio del 2006, quando persero 2 a 1 contro il Barcellona.

Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid

La semifinale di ritorno fra l’Arsenal e l’Atletico Madrid di Champions League è in onda solamente a pagamento su Sky. Il fischio di inizio è previsto per le ore 21:00 e il faccia a faccia è inserito nei palinsesti di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La telecronaca del match è affidata a Federico Zancan, affiancato al commento tecnico da Luca Marchegiani. A loro si uniscono, in qualità di inviati a bordocampo, Filippo Benincampi e Giovanni Guardalà.

Lo spazio che precede e segue l’incontro è denominato Champions League Show ed è guidato da Federica Masolin. Al suo fianco, in qualità di ospiti, vi sono Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Alle 01:00, Martina Quaranta conduce una nuova puntata di Goleador Europa.

Champions League programmazione tv ritorno semifinali, la partita del mercoledì

La seconda semifinale di Champions League è quella fra il Bayern Monaco e il PSG. L’incontro promette grande spettacolo: all’andata, infatti, la vittoria è andata ai francesi con il risultato di 5 a 4. I padroni di casa, chiamati necessariamente a vincere con due gol di scarto per superare il turno, non disputano una finale di Champions dalla vittoria del 2020. Il Paris Saint Germain, invece, tenta di replicare la vittoria della coppa dello scorso anno.

Bayern Monaco-PSG è visibile, in esclusiva, solamente su Amazon Prime Video. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, affiancati a bordocampo da Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Per gli episodi di moviola ci sono gli interventi di Giampaolo Calvarese. Il pre e post partita è guidato da Giuliana Mizzoni, con ospiti Luca Toni, Clarence Seedorf e Claudio Marchisio. Dalle 23:3o, la linea passa a Federico Balzaretti e Marco Cattaneo con Highlights Show.