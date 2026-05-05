Lunedì 4 maggio si è svolta la finale di The Floor, che ha avuto come vincitrice Agnese. La concorrente, dunque, è la campionessa della terza edizione del programma, condotto quest’anno da Paola Perego e Gabriele Vagnato.

The Floor Agnese, chi è la vincitrice

Agnese è la prima donna ad aver ottenuto il titolo di campionessa della versione italiana di The Floor. Lo show, in onda per cinque settimane su Rai 2, ha avuto come protagonisti 100 sfidanti, che durante gli appuntamenti si sono fronteggiati in dei uno contro uno eliminatori.

Agnese ha debuttato, a The Floor, durante la terza serata, in onda lo scorso 20 aprile. In questa occasione, la concorrente ha raccontato qualcosa in più su di sé. Ha 30 anni e, per lavoro, fa l’insegnante e la traduttrice della lingua cinese. Una lingua “difficile”, come l’ha definita lei stessa, che studia da quando ha 14 anni e che ha avuto l’opportunità di approfondire dopo tre viaggi effettuati in Cina.

Sempre nella terza puntata, inoltre, Agnese ha vinto mille euro, maturati grazie alla vittoria di tre duelli consecutivi.

The Floor Agnese, come è andata la finale

Nel corso della finale, Agnese ha avuto la possibilità di mostrare ancora una volta la sua bravura, riuscendo ad arrivare sino al duello finale. In esso ha fronteggiato Michele e la categoria era quella dei cantanti: per vincere, dunque, era necessario indicare il nome degli artisti mostrati in foto.

Agnese, alla fine, è riuscita a trionfare conservando nove secondi, portando a casa il montepremi di 100 mila euro. Una cifra, quest’ultima, sulla quale la concorrente ha già le idee chiare: “Mi piacerebbe tornare in Cina, magari per un po’ di tempo visto che fino ad ora l’ho sempre vissuta da studentessa. Una parte dei soldi, invece, credo che la lascerò ai miei genitori, comunque a casa perché possono sempre servire“.

Gli ascolti dell’edizione

La terza edizione di The Floor, la prima ad essere guidata da Paola Perego in compagnia di Gabriele Vagnato, ha ottenuto, su Rai 2, ascolti discreti. In particolare, le cinque puntate della terza edizione hanno intrattenuto una media di oltre 754 mila spettatori, con una share del 5%.

Si tratta di un dato in linea con quello complessivo della seconda edizione, l’ultima ad essere guidata da Ciro Priello con Fabio Balsamo dei The Jackal. A tal proposito, le sei puntate avevano tenuto compagnia a poco più di 810 mila telespettatori, con una share del 4,99%.