Martedì 28 aprile prendono il via le semifinali di andata di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Due le partite in programma: quella fra il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco e fra l’Atletico Madrid e l’Arsenal.

Champions League semifinali andata programmazione tv, il match del martedì

Il calendario delle semifinali di Champions League prende il via martedì 28 aprile, quando si fronteggiano il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco. Si tratta della partita che mette una di fronte all’altra due fra le compagini più forti del Vecchio Continente.

I francesi, che cercheranno di sfruttare il fattore campo, sono i campioni in carica: lo scorso anno, infatti, il PSG è riuscito a sollevare al cielo il trofeo dopo aver sconfitto, in finale, l’Inter.

Il Bayern Monaco, invece, è uno dei team più in forma della competizione. Seconda classificata nella fase iniziale, ha staccato il pass delle semifinali riuscendo ad eliminare il Real Madrid, sconfitto sia nell’incontro di andata che in quello di ritorno.

Dove vedere Paris Saint Germain-Bayern Monaco

La partita fra il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco inizia alle ore 21:00 di martedì 28 aprile. Il faccia a faccia è trasmesso, in diretta e in esclusiva, solamente su Sky.

In particolare, la sfida è proposta sulle reti Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La telecronaca dell’appuntamento è affidata a Massimo Marianella, affiancato, in qualità di commentatore tecnico, da Riccardo Montolivo. Gli inviati a bordocampo sono Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo.

Lo studio che precede e segue l’incontro è guidato da Federica Masolin con ospiti Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Da mezzanotte, il medesimo parterre è al centro di After Party Champions League Show.

Champions League semifinali andata programmazione tv, il calendario di Amazon Prime Video

La seconda semifinale di Champions League si svolge mercoledì 29 aprile. Dalle ore 21:00 è possibile seguire, in diretta e solamente su Amazon Prime Video, il match fra le due sorprese della stagione. Da una parte c’è l’Atletico Madrid, che è riuscito ad eliminare, ai quarti, la favorita Barcellona. Dall’altra c’è l’Arsenal, protagonista del torneo sin dalla prima fase, in quanto è stata l’unica compagine che è riuscita ad aver vinto tutte le otto sfide disputate.

La telecronaca dell’appuntamento è garantita dalle voci di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Lo studio pre e post partita è guidato da Giulia Mizzoni, con ospiti Claudio Marchisio, Luca Toni e Clarence Seedorf.