Giovedì 7 maggio si svolgono le partite di ritorno delle semifinali di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Al termine dei 90 minuti, dunque, si conoscono le due squadre che, fra poche settimane, si contenderanno la vittoria della coppa.

Europa League semifinali ritorno programmazione tv, Aston Villa contro il Nottinham Forest

La prima delle due semifinali di Europa League mette una contro l’altra l’Aston Villa e il Nottingham Forest. Le due compagini inglesi scendono in campo con l’obiettivo di ottenere quella che sarebbe una finale storica.

Nessuna delle due squadre è mai riuscita a staccare il pass per la finalissima del torneo. L’Aston Villa, infatti, non ha mai superato prima di questa stagione i quarti di finale, mentre il Nottingham Forest era stato eliminato dalle semifinali nella stagione 1995-1996.

L’incontro fra l’Aston Villa e il Nottingham Forest promette di essere molto equilibrato: l’andata è terminata con il risultato di 1 a 0 per il Forest, ma i discorsi per la qualificazione sono tutti ancora aperti. È possibile vedere la sfida solamente su Sky, sulle reti Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. La telecronaca è di Paolo Ciarravano, affiancato al commento tecnico da Massimo Gobbi. L’inviato a bordocampo è Filippo Benincampi.

Dove vedere Friburgo-Braga

La seconda semifinale di ritorno dell’Europa League ha come protagoniste il Friburgo e il Braga. Gli ospiti scendono in campo con l’obiettivo di difendere il lieve vantaggio maturato all’andata, dopo che è riuscito a vincere per 2 a 1.

Il fischio di inizio dell’incontro è fissato per le ore 21:00. I portoghesi sperano di riuscire a raggiungere la finale a quindici anni di distanza dall’ultima volta. Il Friburgo, invece, prima di quest’anno non era mai riuscito a superare gli ottavi.

Anche la partita Friburgo-Braga è trasmessa in esclusiva solo su Sky, inserita nei palinsesti di Sky Sport 253. In cabina di commento, per raccontare tutto quel che accade in campo, c’è Andrea Voria.

Europa League semifinali ritorno programmazione tv, gli studi di approfondimento

È possibile seguire le due semifinali di Europa League in contemporanea su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, dove si svolge Diretta Gol, che mostra i momenti più importanti delle sfide.

Alle 20:00 e alle 23:00 è trasmesso Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando. A seguire, alle 23:45, si svolge After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi. A mezzanotte, infine, Martina Quaranta è al timone di Goleador Europa.