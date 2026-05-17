Domenica 17 maggio si svolge la 37esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del penultimo turno del campionato, in onda integralmente su DAZN e con tre match visibili anche sulle reti Sky.

Serie A programmazione tv 37esima giornata, 5 partite in contemporanea su Sky

La 37esima giornata di Serie A si sviluppa a pieno alle ore 12:00, quando si svolgono ben 5 partite in contemporanea, decisive per la qualificazione alla prossima Champions League. D’altronde ci sono 5 squadre che potrebbero ancora qualificarsi alla coppa tanto ambita: al secondo posto c’è il Napoli a quota 70 punti, seguito dalla Juventus a 68 punti. Dietro, entrambi a 67 punti, ci sono il Milan e la Roma. Infine, in sesta posizione, c’è il Como, con 65 punti.

Ogni punto, quindi, potrebbe essere decisivo. Su Sky è possibile seguire due delle partite in onda alle 12:00, ovvero Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Tutte le altre sono una esclusiva di DAZN, dunque Pisa-Napoli, Genoa-Milan e il derby della Capitale fra la Roma e la Lazio.

Il calendario della domenica

Alle 15:00, la 37esima giornata procede con lo scontro fra l’Inter campione d’Italia oltre che vincitore della Coppa Italia e l’Hellas Verona da settimane retrocesso. Più tardi, dalle 18:00, spazio allo scontro fra due delle deluse del campionato, ovvero l’Atalanta e il Bologna. Entrambe partite con ben altri obiettivi, le due compagini si giocano il settimo posto, che consiste nella qualificazione alla Conference League. La grande favorita, a tal proposito, è la Dea, alla quale basta solamente un pareggio.

La 37esma giornata di Serie A termina con tre incontri alle 20:45, tutti decisivi per la salvezza. Tre le squadre a rischio: terz’ultima, e dunque candidata alla retrocessione, è la Cremonese a 31 punti, preceduta dal Lecce a 32 punti e dal Cagliari a 37 punti. Proprio i rossoblù accolgono in casa il Torino: al team di Fabio Pisacane è sufficiente un pareggio per festeggiare la salvezza. Su Sky è possibile seguire Sassuolo-Lecce, mentre solo su DAZN è in onda Udinese-Cremonese.

Serie A programmazione tv 37esima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 37esima giornata.

Juventus-Fiorentina: Compagnoni e Serena;

Compagnoni e Serena; Como-Parma: Gentile e Gobbi;

Gentile e Gobbi; Sassuolo-Lecce: Massara e Minotti.

Questi, invece, i commentatori individuati da DAZN in occasione del turno odierno di campionato: