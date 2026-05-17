Domenica 17 maggio sono svariati gli ospiti in tv, molti dei quali sono accolti a Che tempo che fa. Di seguito vi sveliamo i protagonisti principali dei format della giornata.

Domenica 17 maggio ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Fabio Fazio a Che tempo che fa, al via alle 19:30 sul NOVE, intervista il Senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders, esponente dei Democratici e fra i principali oppositori all’attuale Presidente Donald Trump. A seguire è accolta la Segretaria del PD Elly Schlein.

Molto atteso è il faccia a faccia con Sal Da Vinci. L’artista interviene nella diretta a 24 ore di distanza dalla finale dell’Eurovision Song Contest, al quale ha partecipato in rappresentanza dell’Italia con il singolo Per sempre sì. Roberto Bolle interviene per presentare l’evento Roberto Bolle & Friends, mentre tornano, come settimana scorsa, Orietta Berti e Mara Maionchi per un’intervista doppia. Per l’attualità ci sono Annalisa Cuzzocrea, il professor Roberto Burioni, Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli e Marco Varvello.

La puntata termina con la rubrica de Il Tavolo, alla quale presenziano Nino Frassica, Francesco Paolantoni, La Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Tania Cagnotto, Orietta Berti, Gigi Marzullo e Giucas Casella. A loro si uniscono Sal Da Vinci, Diego Abatantuono, Stefano Meloccaro, Paolo Rossi ed Enzo Iacchetti.

Chi c’è da Mara Venier

Dalle 14:00 su Rai 1, Mara Venier guida un nuovo appuntamento di Domenica In. Protagonista è Roberto Vecchioni, che canta i brani Ho conosciuto il dolore e Chiamami ancora amore. Musica ancora protagonista con Francesco Gabbani, che intona la sua nuova Summer Funk e omaggia Ornella Vanoni.

In studio Francesca Fialdini, al timone della nuova edizione di Fame d’amore, e Rosa Chemical con la canzone Mammamì. A Pino Strabioli il compito di ricordare Raffaella Carrà, mentre Tommaso Cerno guida un talk di attualità con ospiti Maria Corbi e Candida Morvillo. Lo spazio di Enzo Miccio è dedicato alla finale dell’Eurovision e Teo Mammucari guida il gioco La Cassaforte di Domenica In. Infine, si collega Franco Antonello per raccontare il progetto letterario dedicato ai ragazzi autistici e denominato Sull’isola che non c’era.

Domenica 17 maggio ospiti tv, le interviste di Francesca Fialdini

Alle 17:20, sempre su Rai 1, Francesca Fialdini guida Da noi a ruota libera. Ospite Fiordaliso, impegnata in un tour internazionale, e Rosanna Banfi. Gli attori Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari parlano del film Un futuro aprile, in onda su Rai 1 il 21 maggio prossimo. Infine, è presente l’imitatore Claudio Lauretta.

Infine, alle 16:30 su Canale 5, la conduttrice Silvia Toffanin torna con Verissimo-Le Storie, contenente una selezione delle migliori interviste realizzate nella stagione.