Giornata ricca di sport in tv quella di domenica 19 aprile. Di seguito vi sveliamo i principali appuntamenti proposti sulle varie reti in chiaro.

Sport in tv domenica 19 aprile, il grande basket protagonista

Domenica 19 aprile è protagonista, in tv, in primis il basket, sia nazionale che internazionale. Per quel che riguarda la pallacanestro italiana, a partire dalle ore 15:55 è possibile seguire, su Cielo, la partita che oppone la Bertram Derthona Tortona alla Virtus Olidata Bologna. Un faccia a faccia che si svolge presso il Nova Arena e che è fondamentale, in quanto dà il via al quartetto di partite che concluderà la regular season. Gli ospiti scendono in campo con l’obiettivo di difendere il primo posto nella classifica, ma devono ancora fare i conti con l’assenza di Alessandro Pajola, out per una lesione al menisco.

Su Rai Sport, dalle ore 20:25, i riflettori si accendono su uno degli incontri più importanti a livello europeo della stagione. Si tratta della finale di Eurolega femminile: a giocarsi il trofeo vi sono due team turchi, ovvero il Galatasaray e il Fenerbache.

La Finale gara 3 di pallavolo

Altro appuntamento da tenere in considerazione per domenica 19 aprile è quello con la pallavolo. Dalle ore 17:55, infatti, Rai Sport si collega per seguire, in tempo reale, la gara 3 della finale della Serie A femminile.

Ad animare il confronto ci sono la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco A. Carraro Conegliano. Si tratta di un confronto già potenzialmente decisivo: la Numia, infatti, è sotto di 2 a 0 nella serie. Qualora la Imoco dovesse riuscire a trionfare anche in tale sfida, la compagine potrebbe già festeggiare il tricolore.

Sport in tv domenica 19 aprile, il tennis

Il pomeriggio di domenica 19 aprile ha anche il tennis come protagonista. Il punto di riferimento è Supertennis, rete del digitale terrestre, che dalle 13:00 propone l’incontro fra Elena Rybakina e Karolina Muchova, valevole per il WTA 500 Stoccarda. Segue, circa dalle 15:30, lo scontro con protagoniste Marta Kostyuk e Veronika Podrez, in gara al WTA 250 Rouen.

Infine, come ogni domenica, anche il 19 aprile sono in palinsesto svariati approfondimenti dedicati al calcio. Dalle 22:45, su Rai 2, torna La Nuova DS con Simona Rolandi e Paolo Maggioni, seguita alle 00:30 da L’Altra DS. Su Canale 5, in seconda serata, intorno alle 00:10, parte Pressing Nel cuore dello sport, con la conduzione firmata dai giornalisti Alberto Brandi e Monica Bertini. Le trasmissioni sono fruibili anche in streaming rispettivamente sulle applicazione Rai Play e Mediaset Play.