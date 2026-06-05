Quella di oggi promette di essere l’ennesima giornata di grande tennis per il nostro paese e, questa volta, non per merito di Jannik Sinner. Venerdì 5 giugno, infatti, si svolge una semifinale tutta italiana del Roland Garros, visibile in chiaro su NOVE.

Semifinale Roland Garros NOVE, Flavio Cobolli sfida Matteo Arnaldi

Venerdì 5 giugno, dunque, in Francia si disputa la semifinale del Roland Garros con protagonisti due atleti italiani.

Il primo è Flavio Cobolli, classe 2002 e che è impegnato nella prima semifinale della sua carriera in uno Slam. Nella fase precedete è riuscito a eliminare il canadese Auger Aliassime. L’azzurro ricerca l’ennesimo successo di un periodo decisamente fortunato, iniziato lo scorso anno con la vittoria, da protagonista, della Coppa Davis.

Il secondo tennista al centro della semifinale del Roland Garros è Matteo Arnaldi. Classe 2001, si tratta della sorpresa del torneo: mai, prima d’ora, era riuscito a spingersi così in fondo in uno Slam. Nella fase precedente è riuscito ad avere la meglio su un altro italiano, cioè Matteo Berrettini, che ha lasciato il campo a metà match per un infortunio.

La programmazione tv

Rispetto alla precedenti partite, la programmazione tv della semifinale del Roland Garros subisce importanti modifiche. Fino ad oggi, gli incontri sono stati proposti esclusivamente a pagamento, con i diritti tv acquisiti dalla Warner Bros. A causa della presenza dei due italiani, però, il faccia a faccia tra Cobolli e Arnaldi del 5 giugno è visibile anche in chiaro, mediante la rete del digitale terrestre NOVE.

Il collegamento con il pre-partita è previsto dalle ore 18:30 circa. La partita vera e propria, invece, parte circa alle 19:00. Oltre che su NOVE, come detto, il match è visibile anche su Discovery+, HBO Max, Tim Vision, DAZN e Amazon Prime Video.

Sia in chiaro che a pagamento, la telecronaca della semifinale è affidata a Jacopo Lo Monaco e Paolo Canè.

Semifinale Roland Garros NOVE, come cambia il palinsesto della rete

Con l’arrivo sul NOVE della semifinale del Roland Garros cambia il consueto palinsesto della rete. Salta, in particolare, l’appuntamento nel preserale con Paolo Conticini e gli esperti mercanti di Cash or Trash Chi offre di più?. Il medesimo format non va in onda neanche in access prime time, con la puntata che è recuperata in seconda serata, subito dopo la fine del match. Inoltre, slitta il format I Migliori Fratelli di Crozza, la cui partenza è fissata per le ore 23:35.