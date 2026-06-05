Dopo tante indiscrezioni, finalmente arriva l’ufficialità. A partire dal prossimo autunno torna L’Isola dei Famosi 2026, che porta con sé tante novità, a partire dalla conduzione.

L’Isola dei Famosi 2026, l’ennesimo cambio alla conduzione

L’Isola dei Famosi 2026, come detto, porta con sé diverse novità. La principale riguarda la conduzione, cambiata per il terzo anno di fila. Dopo Vladimir Luxuria nel 2024 e Veronica Gentili lo scorso anno, quest’anno la conduttrice è Selvaggia Lucarelli.

Per la giornalista, le scorse settimane già ufficializzata nel ruolo di presentatrice di Too Hot to Handle su Netflix, si tratta di un nuovo impegno sulle reti Mediaset dopo quello da opinionista del Grande Fratello Vip.

Il reality andrà in onda in autunno: nonostante non vi siano ancora ufficialità in merito, l’annuncio Mediaset rende, di fatto, scontato l’addio di Selvaggia Lucarelli al ruolo di giudice di Ballando con le stelle.

L’Isola dei Famosi 2026, Alvin al fianco di Selvaggia Lucarelli

Ne L’Isola dei Famosi 2026, Selvaggia Lucarelli sarà affiancata da un altro co-conduttore, ovvero Alvin. Nelle ultime edizioni padrone di casa di Battiti Live, per lui si tratta di un ritorno in un format che conosce già molto bene.

Nel reality show, infatti, Alvin ha debuttato nel 2015 come inviato, ruolo nel quale è stato riconfermato anche l’anno seguente. Il conduttore è poi tornato nel cast del programma nel 2019, oltre che nel 2022 e nel 2023. Nelle ultime due edizioni, invece, Alvin era stato sostituito, nel ruolo da inviato, prima da Elenoire Casalegno, poi da Pierpaolo Pretelli.

Ancora una volta, L’Isola dei Famosi sarà visibile nel prime time di Canale 5, oltre che in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. La società che curerà la realizzazione della trasmissione sarà la Banijay Italia.

Le registrazioni nelle Filippine

Altra novità de L’Isola dei Famosi 2026 riguarda la location. Per la prima volta nella storia, infatti, la trasmissione abbandonerà gli Stati dell’America Latina e si sposta in Asia. Le riprese del format si svolgeranno nelle Filippine. È abbandonato dunque l’Honduras, che ha ospitato le ultime dodici edizioni di fila del reality show.

Infine, le puntate de L’Isola dei Famosi non saranno in onda in diretta. Durante l’estate, infatti, i concorrenti partiranno verso l’Asia e affronteranno una serie di sfide, sia di gruppo che individuali. Il tutto sarà registrato, per poi essere proposto con il montaggio nel prossimo autunno. Nelle intenzioni, tale struttura narrativa dovrebbe valorizzare le storie e le dinamiche fra i concorrenti.