Martedì 9 giugno è prevista la partita fra la Svezia e l’Italia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile. Si tratta di un match molto importante: al termine dei 90 minuti, le Azzurre sapranno se saranno qualificate o meno ai prossimi campionati iridati.

Svezia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile, fondamentale non perdere

L’Italia di Soncin è chiamata ad affrontare l’insidiosa trasferta contro la Svezia per chiudere nel migliore dei modi la fase delle Qualificazioni. Per riuscire ad accedere direttamente al torneo, che si disputerà il prossimo anno, le Azzurre devono ottenere il primo posto nel girone, attualmente occupato dalla Danimarca.

Per tentare il sorpasso, la Nazionale deve necessariamente vincere e sperare, al tempo stesso, nella sconfitta delle danesi, impegnate in trasferta contro la Serbia. Qualora la Danimarca vincesse o l’Italia pareggiasse contro la Svezia, le nostre portacolori finirebbero al secondo posto e otterrebbero l’accesso ai playoff.

Fondamentale, per l’Italia, è evitare la sconfitta. Se la Svezia dovesse vincere, le Azzurre finirebbero terze classificate e si qualificherebbero ai playoff, ma in una posizione nettamente sfavorevole nel tabellone degli spareggi.

La diretta su Rai 2

La partita fra la Svezia e l’Italia si disputa presso lo stadio Gamla Ullevi di Goteborg. Il fischio di inizio del faccia a faccia è previsto per le ore 19:00 e la diretta, nel nostro paese, è garantita esclusivamente su Rai 2.

Nella seconda rete della TV di Stato, il collegamento parte intorno alle ore 18:50, quando prende il via un breve spazio di approfondimento pre-partita. Lo studio che precede e segue l’incontro, oltre a quello che informa il pubblico durante l’intervallo fra il primo e il secondo tempo, è guidato dalla giornalista Simona Rolandi. Con lei, in qualità di opinionista, c’è l’allenatore Antonio Cincotta.

La partita Svezia-Italia è raccontata da Tiziana Alla. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Katia Serra.

Svezia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile, come cambia il palinsesto di Rai 2

La messa in onda, in diretta, della partita fra la Svezia e l’Italia modifica il consueto palinsesto di Rai 2. Nella fascia del preserale, infatti, saltano gli appuntamenti con la serie tv FBI, assenti dalla programmazione tv anche ieri a causa dell’incontro Under 21 fra l’Italia e l’Albania. Inoltre, l’edizione serale del TG2 non parte alle 20:30, bensì alle 21:00 circa, subito dopo il termine del match. Il telegiornale è proposto in una versione ridotta, fino alle 21:20 circa, quando inizia la prima serata. Salta, di conseguenza, la puntata del TG2 Post.